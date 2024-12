Pellegrini povýšil a vymenoval generálov Ozbrojených síl SR, vyzdvihol ich odhodlanie slúžiť vlasti – VIDEO

Odvaha a odhodlanie slúžiť vlasti

Posilnenie Ozbrojených síl SR

13.12.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok v Prezidentskom paláci povýšil a vymenoval generálov Ozbrojených síl SR . Slávnostný akt vykonal na návrh Vlády SR zo 6. novembra."Tento krok odráža vašu pripravenosť zastávať najvyššie vojenské funkcie a zároveň je ocenením vašich zásluh, schopností a odborných kvalít, pretavených do vašej doterajšej práce. K vašim kvalifikačným predpokladom patrí skvelá profesionálna výbava, znalosti aj výcvik, ale tiež vaše morálne a ľudské kvality, ktoré nevyhnutne dotvárajú profil vojaka, dôstojníka, generála," povedal prezident v príhovore.Vyzdvihol aj ich odvahu a odhodlanie slúžiť vlasti a jej občanom s nasadením všetkých síl. Služba v Ozbrojených silách SR je podľa jeho slov nielen zamestnaním, ale hlavne poslaním."Je to náročné, no ušľachtilé poslanie slúžiť štátu a plniť tak významnú úlohu, akou je obrana a ochrana Slovenskej republiky a bezpečnosti jej obyvateľov," dodal Pellegrini.Pripomenul tiež velikánov vojenstva z našej histórie, akými boli generáli Milan Rastislav Štefánik, generáli Golian a Viest. Od vypuknutia vojny na Ukrajiny pociťujeme podľa prezidenta o to naliehavejšie, že pripravenosť Ozbrojených síl SR treba brať s oveľa väčšou vážnosťou než v minulosti.Zdôraznil, že Ozbrojené sily SR treba posilniť a tiež omladiť samotný zbor generálov. "Očakávam, že doplníte stavy na plánovanú úroveň a svojimi skúsenosťami prispejete k ďalšiemu rozvoju Ozbrojených síl SR," dodal prezident.Do vojenskej hodnosti brigádny generál prezident vymenoval plukovníkov Štefana Acsaia, Rolanda Sabolčíka, Norberta Hriba a Csabu Németha. Do vojenskej hodnosti generálmajor povýšil brigádneho generála Slavomíra Verčimáka a brigádneho generála Ivana Baloga. Do vojenskej hodnosti generálporučík povýšil generálmajora Petra Babiara.