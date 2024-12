Pre policajtov lístky na vlak, sebe Mercedes za takmer 183-tisíc eur. Hnutie Slovensko kritizuje ministra Šutaja Eštoka – VIDEO, FOTO

Podmienka lístkov zadarmo

13.12.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko kritizuje nákup nových áut Ministerstvom vnútra (MV) SR . Bývalý minister vnútra Roman Mikulec na tlačovej besede kritizoval, že policajtom súčasný minister Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) ponúkol lístky na vlak, no sebe zabezpečil vozidlo v hodnote temer 183-tisíc eur.Mikulec tak reagoval po tlačovej besede ministra vnútra na Hlavnej stanici v Bratislave, kde Šutaj Eštok avizoval, že policajti budú od začiatku nového roka cestovať vlakom zadarmo. Jeden z benefitov, ktoré by mal prispieť k stabilizácii PZ má ale podmienku.Ak by sa vo vlaku stal bezpečnostný incident, tak policajti budú musieť zakročiť a postarať sa o bezpečnosť vo vlaku. Minister spresnil, že policajti si budú musieť zakúpiť i jednorazovú ročnú identifikačnú kartu v hodnote 20 eur, vďaka čomu budú môcť celý rok cestovať vlakom zadarmo druhou triedou.„Celkový náklad na takúto kartu je 48 eur. Čiže 28 eur bude hradiť ministerstvo vnútra a 20 eur bude hradiť konkrétny policajt," uviedol Šutaj Eštok.Mikulec poukázal aj na to, že za posledné mesiace nakúpil rezort vnútra viacero vozidiel, pričom nejedno z nich stálo viac ako 100-tisíc eur. Poslanec za hnutie Slovensko tiež podotkol, že podľa zmluvy musia byť zakúpené automobily dodané do siedmich dní a zmluva špecifikuje i to, že musia mať panoramatickú strechu.„Je to absolútne zbytočný luxus v časoch konsolidácie, keď hovoria ľuďom, policajtom, hasičom, záchranárom, že treba uťahovať opasky," myslí si Mikulec.Poznamenal, že chápe potrebu obnovy vozového parku, no zároveň zdôraznil, že v časoch ich vlády nakupovali vládne limuzíny za nižšiu cenu, približne 75 až 80-tisíc eur. Považuje to za výsmech policajtom, hasičom či okresným úradom. „Matúš Šutaj Eštok sa správa ako podomový šmejd," uzavrel Mikulec.Poslanec hnutia Slovensko Michal Šipoš Mikulca doplnil, vyjadril sa, že šéf rezortu vnútra nezvláda svoju funkciu. Policajti podľa neho nepotrebujú lístky na vlak, ale nové autá a zrekonštruované policajné stanice.„Toto je obrovská hanba. Výsmech všetkým policajtom do tváre. Ja sa pýtam, kde sú hasiči, horskí záchranári, štátni úradníci, ktorí pracujú pod ním. Na nich zabudol?," spytoval sa Šipoš v súvislosti s benefitom v podobe cestovania vlakmi pre policajtov.Nákup áut, na ktorých kúpu bola zmluva podpísaná 6. decembra s okamžitým dodaním do siedmich dní, kritizuje aj mimoparlamentná strana Demokrati. Podpredseda strany Juraj Šeliga to označil ako aroganciu a papalášstvo zo strany vlády.„Prečo sa autá nekupujú aj pre policajtov? Prečo sa obstaráva narýchlo a bez transparentnosti? Toto nie je otázka reprezentácie štátu, ale papalášskeho luxusu na úkor občanov," spytoval sa.Ministra vnútra Šutaja Eštoka Šeliga vyzval, aby odstúpil od zmluvy na autá, a následne aj zo svojej funkcie, ktorú podľa podpredsedu Demokratov nezvláda.V Centrálnom registri zmlúv sú k dátumu 6. december zverejnené tri zmluvy medzi rezortom vnútra a Automobilovými opravovňami MV SR. Jedna sa týka kúpy automobilu značky Mercedes-Benz S 580, pričom jeho cena je bezmála 183-tisíc eur s DPH.Ďalšie vozidlo SUV Mercedes-Benz GLS 580 stálo s DPH viac ako 146-tisíc eur. V oboch zmluvách je uvedené, že automobily by mali byť dodané do siedmich dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.Tretia zmluva bola uzavretá na kúpu viacúčelového vozidla Mercedes Benz SPRINTER 317 CDI 4325L PRO, jeho cena s DPH bola necelých 55-tisíc eur. Lehota dodania je v tomto prípade do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.