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05. septembra 2026
Pellegrini: Pri riešení vojny na Ukrajine by sa mala zintenzívniť snaha o priamu komunikáciu s Ruskom
Doplnil však, že nesnaženie sa o diplomatické ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou spôsobuje, že sa konflikt posúva aj za hranice Ukrajiny. Pri riešení
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5.9.2026 (SITA.sk) - Doplnil však, že nesnaženie sa o diplomatické ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou spôsobuje, že sa konflikt posúva aj za hranice Ukrajiny.
Pri riešení vojnového konfliktu by sa mali zintenzívniť snahy o priamu komunikáciu s Ruskou federáciou a pokúsiť sa znovu obnoviť snahy o diplomatické riešenie. Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy prezident SR Peter Pellegrini.
„Mali by sme zintenzívniť snahy o priamu komunikáciu aj s Ruskou federáciou, samozrejme spolu s Ukrajinou, aby sme sa pokúsili znovu obnoviť diplomatickú cestu riešenia tohto vojnového konfliktu. Pretože, ja chápem, že posilňovanie Ukrajiny má za cieľ a veľa o tom rozprávame na stretnutí prezidentov z celej západnej Európy, aby za rokovací stôl, keď k tomu dôjde, sadla ako rovnocenný partner Ruska, ako silný partner na vyjednávanie, a nie ponížený partner, ktorý nemôže klásť podmienky,“ uviedol prezident.
Doplnil však, že nesnaženie sa o diplomatické ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou spôsobuje, že sa konflikt posúva aj za hranice Ukrajiny. „Čoho sme svedkami aj v prípade plánovaného útoku, ktorý zo strany Nemecka je pripísaný Rusku. A takýchto útokov pravdepodobne bude pribúdať a budú mať rôzne formy,“ dodal prezident s tým, že niektoré môžu byť organizované Ruskom s cieľom naznačiť tým, ktorí pomáhajú Ukrajine, že aj ich fabriky môžu byť v ohrození.
Na vyjadrenia prezidenta reagovala predsedníčka Za ľudí a poslankyňa NR SR Veronika Remišová. „Pellegrini už otvorene pripúšťa, že Rusko môže útočiť na európske krajiny a jedným dychom žiada, aby sme sa s Ruskom viac rozprávali. Diplomacia má zmysel, keď smeruje k spravodlivému mieru. Ale ak pri pomenovaní agresora okamžite nasleduje výzva na ústupky a dialóg bez pomenovania jeho zodpovednosti, je to presne tá istá politika ako doma – nikoho mocného nenahnevať a hlavne neprekážať Ficovi,“ uviedla.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini: Pri riešení vojny na Ukrajine by sa mala zintenzívniť snaha o priamu komunikáciu s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri riešení vojnového konfliktu by sa mali zintenzívniť snahy o priamu komunikáciu s Ruskou federáciou a pokúsiť sa znovu obnoviť snahy o diplomatické riešenie. Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy prezident SR Peter Pellegrini.
„Mali by sme zintenzívniť snahy o priamu komunikáciu aj s Ruskou federáciou, samozrejme spolu s Ukrajinou, aby sme sa pokúsili znovu obnoviť diplomatickú cestu riešenia tohto vojnového konfliktu. Pretože, ja chápem, že posilňovanie Ukrajiny má za cieľ a veľa o tom rozprávame na stretnutí prezidentov z celej západnej Európy, aby za rokovací stôl, keď k tomu dôjde, sadla ako rovnocenný partner Ruska, ako silný partner na vyjednávanie, a nie ponížený partner, ktorý nemôže klásť podmienky,“ uviedol prezident.
Doplnil však, že nesnaženie sa o diplomatické ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou spôsobuje, že sa konflikt posúva aj za hranice Ukrajiny. „Čoho sme svedkami aj v prípade plánovaného útoku, ktorý zo strany Nemecka je pripísaný Rusku. A takýchto útokov pravdepodobne bude pribúdať a budú mať rôzne formy,“ dodal prezident s tým, že niektoré môžu byť organizované Ruskom s cieľom naznačiť tým, ktorí pomáhajú Ukrajine, že aj ich fabriky môžu byť v ohrození.
Na vyjadrenia prezidenta reagovala predsedníčka Za ľudí a poslankyňa NR SR Veronika Remišová. „Pellegrini už otvorene pripúšťa, že Rusko môže útočiť na európske krajiny a jedným dychom žiada, aby sme sa s Ruskom viac rozprávali. Diplomacia má zmysel, keď smeruje k spravodlivému mieru. Ale ak pri pomenovaní agresora okamžite nasleduje výzva na ústupky a dialóg bez pomenovania jeho zodpovednosti, je to presne tá istá politika ako doma – nikoho mocného nenahnevať a hlavne neprekážať Ficovi,“ uviedla.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini: Pri riešení vojny na Ukrajine by sa mala zintenzívniť snaha o priamu komunikáciu s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
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