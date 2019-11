Pellegrini: Pri rozpočte by sme mohli nájsť zhodu

Na snímke premiér SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava/Slavošovce 20. novembra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini dúfa, že naprieč politickým spektrom sa nájde čo najširšia podpora pre rozpočet na budúci rok. Uviedol to po skončení sa výjazdového rokovania vlády v Slavošovciach v Rožňavskom okrese. O návrhu rozpočtu bude na nadchádzajúcej novembrovej schôdzi (28. 11.) rokovať parlament. Predseda SNS Andrej Danko však v utorok (19. 11.) upozornil na to, že prijatie rozpočtu je ohrozené, aj strana SaS hovorí o stiahnutí tohto návrhu.Premiér však verí, že by rozpočet mohol v parlamente prejsť aj napriekmyslí si premiér.Podľa neho by to ani nevyslalo dobrý signál navonok.zhodnotil premiér s tým, že sa bude snažiť získať pre rozpočet čo najširšiu politickú podporu.V súvislosti s hodnotením rozpočtu Európskou komisiou uviedol, že to nevidí až tak dramaticky.dodal Pellegrini.