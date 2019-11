Su Ťij bude brániť Mjanmarsko pred Medzinárodným súdnym dvorom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rangún 20. novembra (TASR) - Mjanmarská líderka a nositeľka Nobelovej ceny mieru Aun Schan Su Ťij bude brániť svoju krajinu pred Medzinárodným trestným súdom (ICC). Prevažne budhistické Mjanmarsko čelí pred týmto tribunálom so sídlom v Haagu obvineniam z genocídy rohinských Moslimov. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.Aun Schan Su Ťij bude" píše sa na facebookovej stránke úradu mjanmarskej vlády.Gambia podala 11. novembra ICJ v Haagu žalobu na Mjanmarsko, v ktorej ho obvinila zo spáchania genocídy počas zásahov proti tamojšej moslimskej menšine Rohingov. Gambia podala žalobu v mene 57 členských štátov Organizácie islamskej spolupráce (OIC).Prípad by sa mal začať prerokúvať v decembri.ICJ je najvyššou právnou inštitúciou Organizácie Spojených národov, ktorá rozhoduje v sporoch medzi štátmi.Rohinskí teroristi na mjanmarskom administratívnom území Jakchainský štát zaútočili 25. augusta 2017 na policajné a armádne stanovištia. Mjanmarská armáda následne spustila odvetnú operáciu. Z Jakchainského štátu ušlo v dôsledku operácií mjanmarskej armády do susedného Bangladéša viac ako 800.000 Rohingov.OSN na jar tohto roka vyhlásila, že hlavní velitelia mjanmarskej armády by mali byť trestne stíhaní pre možnú genocídu spáchanú voči tejto menšine.