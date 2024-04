Pellegrini prijal na svoj transparentný účet dar v hodnote 250 tisíc eur, zákon to však po voľbách nedovoľuje (foto)

Pellegriniho účet mal byť zablokovaný

Najmenej transparentná kampaň

10.4.2024 (SITA.sk) - Nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) upozornila na to, že budúci prezident Peter Pellegrini (Hlas-SD) prijal na svoj transparentný účet k prezidentským voľbám dar v hodnote 250-tisíc eur od strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) aj napriek tomu, že to zákon už po voľbách neumožňuje.Dar od strany pribudol na Pellegriniho účte v stredu, kandidát za prezidenta nimi obratom zaplatil prvé dve platby za volebné podujatia v druhom kole volieb.„Bezprostredne po druhom kole volieb sme upozornili, že víťaz volieb ani na konci kampane nezhromaždil na transparentnom účte potrebné financie, pričom zákon kandidátom dovoľuje prijímať finančné prostriedky iba do začiatku volebného moratória . Ministerstvo vnútra stanovuje v pokynoch pre kandidátov výnimku, podľa nej môžu vložiť prostriedky na účet aj po voľbách, ak potrebujú doplatiť faktúru," napísala organizácia na sociálnej sieti.Háčik je však v tom, že kandidát môže po voľbách posielať na svoj transparentný účet peniaze iba zo svojho bežného účtu, čo budúci prezident neurobil. TIS tvrdí, že Pellegriniho účet mal byť zablokovaný tak, aby prijímanie darov, z ktorých môže financovať predvolebnú kampaň, po voľbách nebolo možné.„Budúci prezident viedol podľa nášho hodnotenia najmenej transparentnú predvolebnú kampaň, počas ktorej neukázal ani jediného darcu, tých ukryl na neverejnom straníckom účte Hlasu-SD. Aj na konci kampane, ktorá bola podľa nášho odhadu najväčšia, mal na účte iba jediný dar od strany Hlas-SD vo výške 250-tisíc eur," dodáva TIS.Pripomína, že Pellegrini doposiaľ neuhradil svoju bilbordovú kampaň, ktorá podľa odhadu organizácie bola najväčšia a jej výšku odhadla na aspoň 250 až 300-tisíc eur.