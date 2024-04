Ministerstvo práce zjednodušilo pravidlá k žiadostiam „Ihriska pre každé dieťa“ a vyčlenilo päť miliónov eur na ich výstavbu

Povinnosť každého ihriska

Čo financuje dotácia?

10.4.2024 (SITA.sk) - Žiadosť o výstavbu nového inkluzívneho ihriska má nové zjednodušené pravidlá. Ako uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR , na tieto podmienky majú nárok prijímatelia, ktorým dotácia bola poskytnutá v rozpočtovom roku 2022 alebo 2023. Rezort vyčlenil na tento rok 5 miliónov eur, vďaka ktorým by malo vzniknúť viac ako 100 ihrísk.Prijímatelia môžu požiadať o zmenu materiálu alebo o zmenu herných prvkov. V rámci dotácie v maximálnej výške 50 000 eur môžu vybudovať ihrisko podľa individuálnych potrieb. Povinnosťou naďalej zostáva bezbariérový prístup ku každému inkluzívnemu prvku.V rámci ihriska musia byť tiež umiestnené minimálne tri ľubovoľné hracie objekty zo stanoveného zoznamu, ako napríklad inkluzívne pieskovisko, zmyslový chodník s oporou na vzpriamenú chôdzu, bezbariérový malý domček alebo iné.„Podmienky zjednodušujeme práve preto, aby sme vyšli v ústrety každému žiadateľovi, nech výstavbu ihriska zvládne realizovať a dotáciu plnohodnotne využije,“ vyhlásil minister práce Erik Tomáš Z poskytnutej dotácie sa financujú iba oprávnené výdavky, akými sú samotné hracie prvky, mobiliár v rámci oddychovej zóny pre návštevníkov ihriska alebo výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie do výšky 5 % z dotácie. Pre vysoký počet žiadostí, ktorý prekračuje vyčlenenú finančnú alokáciu, v súčasnosti nie je možné prijímať nové. Najbližšie sa bude dať o finančnú podporu požiadať v termíne od 1. novembra do 31. decembra 2024.