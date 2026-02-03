Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. februára 2026

Pellegrini prijal nových veľvyslancov Ruskej federácie a Izraelského štátu


Tagy: Prezident Slovenskej republiky Veľvyslanci

Prezident Peter Pellegrini v utorok prijal v Prezidentskom paláci na nástupnej audiencii nových veľvyslancov v SR. Poverovacie listiny mu odovzdali ...



6981dde590e5c565312980 676x451 3.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v utorok prijal v Prezidentskom paláci na nástupnej audiencii nových veľvyslancov v SR. Poverovacie listiny mu odovzdali mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci Ruskej federácie v SR Sergej Andrejev a Izraelského štátu v SR Jacob Yanovsky.


Pellegrini sa v utorok popoludní stretne na Bratislavskom hrade aj s vedúcimi diplomatických misií akreditovaných v Slovenskej republike v rámci novoročného prijatia. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal nových veľvyslancov Ruskej federácie a Izraelského štátu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky Veľvyslanci
nasledujúci článok >>
Progresívci podali trestné oznámenie v súvislosti s prepojeniami Epsteina na Slovensko, Demokrati žiadajú zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Vražda v erotickom salóne Dallas sa po rokoch vracia na súd, obžalovaný Ukrajinec čelí vážnym obvineniam

