Utorok 3.2.2026
Úvodná strana
|
03. februára 2026
Pellegrini prijal nových veľvyslancov Ruskej federácie a Izraelského štátu
Prezident Peter Pellegrini v utorok prijal v Prezidentskom paláci na nástupnej audiencii nových veľvyslancov v SR. Poverovacie listiny mu odovzdali ...
3.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v utorok prijal v Prezidentskom paláci na nástupnej audiencii nových veľvyslancov v SR. Poverovacie listiny mu odovzdali mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci Ruskej federácie v SR Sergej Andrejev a Izraelského štátu v SR Jacob Yanovsky.
Pellegrini sa v utorok popoludní stretne na Bratislavskom hrade aj s vedúcimi diplomatických misií akreditovaných v Slovenskej republike v rámci novoročného prijatia. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal nových veľvyslancov Ruskej federácie a Izraelského štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
