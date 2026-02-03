|
Utorok 3.2.2026
Úvodná strana
03. februára 2026
Progresívci podali trestné oznámenie v súvislosti s prepojeniami Epsteina na Slovensko, Demokrati žiadajú zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO
Poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) podali trestné oznámenie v súvislosti s prepojeniami Epsteina na ľudí na Slovensku. Poslankyňa
3.2.2026 (SITA.sk) - Poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) podali trestné oznámenie v súvislosti s prepojeniami Epsteina na ľudí na Slovensku. Poslankyňa Zuzana Mesterová vyhlásila, že ľudia, ktorí nám vládnu, sú úplne odtrhnutí od reality. Kritizovala, že vládni predstavitelia okrem toho, že ignorujú reálne problémy ľudí, tak nepohli ani prstom, keď videli, že cez Slovensko vedie sieť pedofila Jeffreyho Epsteina.
„Nielenže pre tie obete nič neurobili, ale oni sa tvária, že im je ešte ublížené. Miroslav Lajčák tu vyplakáva, že on za to nesie politickú cenu a premiér Robert Fico (Smer-SD) sa tvári, že sa nič nestalo a Lajčákovi ďakuje za jeho prácu diplomata. Toto je výsmech do tváre všetkých obetí týchto ohavných trestných činov. Toto nie je žiadna vláda, ktorá koná v prospech ľudí, toto sú ľudia odtrhnutí od reality, ktorí žijú vo vlastnom svete zločinu, oligarchov a bohatstva,“ povedala poslankyňa a zdôraznila, že PS bude vždy stáť na strane obetí a nikdy si nebude zastávať ľudí, ktorí páchajú trestnú činnosť.
Poslankyňa Beáta Jurík priblížila, že v strane analyzovali dokumenty zverejnené americkým ministerstvom spravodlivosti. Chceli zistiť, či sa v nich nachádzajú zmienky o Slovensku.
„Poviem vám, je to niečo nechutné. Nechutný obchod s ľuďmi, nechutný obchod s deťmi,“ povedala poslankyňa s tým, že prepojenia ukazujú, že to už nie je len o tom, že si Lajčák písal o tom, že sa mu páčia dievčatá alebo o masážach. Podľa Jurík je to niečo, čo by sa malo vyšetriť. To, že sexuálny predátor navštívil aj Slovensko dokazujú zase letové záznamy, fotky jeho lietadla či účty, keď míňal peniaze v Bratislave a Prešove.
„Robil tiež prevody na neznáme slovenské účty a dokonca daroval svoju motorku slovenskému občanovi. To je niečo čo považujem osobne za jeden z najhorších dôkazov, sú tam desiatky, stovky správ o potenciálnych slovenských obetiach. Preto sme sa rozhodli konať a podávame trestné oznámene na Generálnu prokuratúru SR na neznámeho páchateľa,“ vyhlásila Jurík.
Spravodlivosti by mali tak podľa poslankyne čeliť aj ďalšie osoby a obete by sa mali spravodlivosti zase dočkať. Poslankyňa Zuzana Števulová upozornila, že konverzácia s Lajčákom môže byť len vrcholom ľadovca. Ako doplnila, v prípade, že má Lajčák bezpečnostnú previerku, žiada, aby mu ju zrušili. Zdôraznila, že obchodovanie s ľuďmi je jedným z najťažších zločinov.
„Chceme vyzvať všetky potenciálne ženy a dievčatá, ktoré sa môžu v súvislosti s Epsteinom cítiť obeťami, aby prehovorili. Dnes je ten čas, keď môžu vystúpiť a prísť za orgánmi činnými v trestnom konaní či organizáciami, ktoré poskytujú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania, a povedať o tom. Takýmto spôsobom môžeme dostať pred spravodlivosť ľudí, ktorí sa na tom mohli podieľať na Slovensku,“ uzavrela Števulová a vyzvala aj všetkých ostatných, aby prehovorili v prípade, že majú v tejto súvislosti vedomosť o trestnej činnosti na Slovensku.
Z ďalších správ medzi Lajčákom a Epsteinom sa ukazuje, kto je tu pravdepodobne agent. Vyhlásila to strana Demokrati, ktorá vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho na zvolanie Bezpečnostnej rady SR.
Demokrati sa domnievajú, že ďalšia zverejnená komunikácia medzi Miroslavom Lajčákom a pedofilom Jeffreym Epsteinom naznačuje možné prepojenie a financovanie predsedu vlády Roberta Fica a jeho strany Smer-SD z prostredia ultrapravicových amerických extrémistov. „Teraz sa ukazuje, kto je pravdepodobne skutočný zahraničný agent – na všetky štyri svetové strany,“ vyhlásili Demokrati.
Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga uviedol, že ak by takáto komunikácia existovala medzi ministrom zahraničných vecí z vlád napríklad, Eduarda Hegera či Ivety Radičovej, alebo by si poradca exprezidentky Zuzany Čaputovej písal s krajne pravicovým propagandistom z USA, tak by Fico nenechal kameň na kameni.
„Vykrikoval by na námestiach o zahraničných agentoch tak, ako to robil v roku 2018 o organizátoroch protestov, ako to robil o ministroch a poslancoch pri podpise DCA (Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou USA), alebo tak, ako sme to mohli vidieť takmer počas celého mandátu Zuzany Čaputovej,“ povedal Šeliga s tým, že až teraz je skutočný dôvod na takéto podozrenie. „Ak si vysoko postavený predstaviteľ Smeru a bývalý minister zahraničných vecí písal s americkým podnikateľom o údajnom financovaní strany Smer, prezident musí konať,“ zdôraznil Šeliga.
Bezpečnostná analytička Monika Podhorány Masariková (Demokrati) upozornila, že bezpečnostné riziká dnes nie sú tanky v uliciach, ale propaganda, nekalé financovanie či zákulisné dohody.
„Ak existuje čo i len podozrenie, že cudzia mocnosť sa snažila alebo sa snaží ovplyvniť dianie na Slovensku, bezpečnostné zložky majú povinnosť konať. Kde je dnes Slovenská informačná služba? V minulosti zasadala Bezpečnostná rada kvôli absurdnostiam, ako boli dlažobné kocky, Tomanovej pes, záhadný Gruzínec či údajný prevrat,“ pripomenula Podhorány Masariková.
Upozornila, že v prípade prepojenia na krajne pravicového propagandistu Steva Bannonna či jeho možného zasahovania do politiky Slovenska ide o výrazne väčšiu hrozbu pre bezpečnosť SR. „Prezident by mal vystúpiť z limuzíny, vynechať jeden termín u barbera a bezpodmienečne zvolať Bezpečnostnú radu,“ uzavrela Podhorány Masariková.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci podali trestné oznámenie v súvislosti s prepojeniami Epsteina na Slovensko, Demokrati žiadajú zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
