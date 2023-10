Pellegrini prijme podľa lídra OĽaNO akúkoľvek pozíciu od Fica, mafia svoje DNA nepoprie a zachráni si tým zadok

8.10.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini príjme od šéfa strany Smer-SD Roberta Fica aj pozíciu vrátnika na úrade vlády. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal líder hnutia OĽaNO Igor Matovič „Lebo je to jediná šanca zachrániť Pellegriniho zadok pred kriminálom za zločiny, ktoré páchal," povedal Matovič. Hlas a Smer sú podľa neho len tá istá strana rozdelená na dve časti. „Mafia svoje DNA nepoprie," povedal líder OĽaNO.Podľa zvoleného poslanca Tomáša Tarabu by sa malo v pondelok 9. októbra stretnúť vedenie Smeru, Hlasu aj SNS. „Predpokladáme, že prinesie nejaký spoločný výstup z tých rokovaní," povedal. Dodal, že môže ísť o „prelomovejšie stretnutie".