Poslanci zvolení za SNS podporia akúkoľvek vládu vedenú Ficom, rešpektujú tým výsledky volieb

8.10.2023 (SITA.sk) - Poslanci zvolení do parlamentu na kandidátke Slovenskej národnej strany podporia vznik akejkoľvek vlády, na ktorej čele bude stáť šéf strany Smer-SD Robert Fico . V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal zvolený poslanec Tomáš Taraba „My rešpektujeme výsledky volieb, podľa ktorých Smer vyhral," zdôraznil Taraba. Doplnil, že to, či bude súčasťou vlády aj SNS, bude vyplývať z toho, či bude strane ponúknuté „dôstojné postavenie".„Sme ochotní podporiť akúkoľvek vládu, ktorá čo najrýchlejšie vymení vládu prezidentky, ktoré nemá legitimitu," dodal Taraba.