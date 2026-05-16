Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
Pellegrini privíta albánskeho prezidenta, pôjde o jeho historicky prvú návštevu v modernej histórii Slovenska
Officiálna návšteva Begaja pritom nadväzuje na minuloročnú cestu slovenského prezidenta do Albánska. Na Slovensko príde albánsky prezident Bajram Begaj. Ako informovala
Na Slovensko príde albánsky prezident Bajram Begaj. Ako informovala Kancelária prezidenta SR, v stredu 20. mája sa stretne na pôde Prezidentského paláca s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ide o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta v modernej histórii Slovenska. Oficiálna návšteva Begaja pritom nadväzuje na minuloročnú cestu slovenského prezidenta do Albánska.
Historicky prvá návšteva
Prezidenti budú rokovať o európskej integrácii Albánska, hospodárskej spolupráci a bezpečnostnej agende v regióne západného Balkánu. Ako kancelária pripomenula, Slovensko podporuje plnohodnotné členstvo Albánska v EÚ a zdôrazňuje význam rozširovania únie, ktoré je založené na zásluhách. Diskutovať budú aj o ekonomike, pretože v tomto smere nie je podľa prezidenta naplnený potenciál.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/pellegrini-navstivil-albansko-fotografie/">Pellegrini navštívil Albánsko (fotografie)
„Napriek výborným politickým vzťahom zostáva obchodná výmena na úrovni približne 131 miliónov eur ročne, čo nezodpovedá potenciálu oboch ekonomík. Perspektívne oblasti ďalšej spolupráce zahŕňajú energetiku, infraštruktúru, digitalizáciu, odpadové hospodárstvo a cestovný ruch. Albánsko zároveň zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v diverzifikácii energetických zdrojov pre Európu, najmä vďaka rozvoju LNG terminálu v prístave Vlora,“ priblížila prezidentská kancelária.
Prezidenti navštívia aj Pezinok
SR a Albánsko sú zároveň spojencami v rámci NATO a zdieľajú tak záväzok posilňovať odolnosť voči hybridným hrozbám, záväzok podporovať Ukrajinu a prispievať k stabilite v regióne Západného Balkánu. Ďalšou témou rokovania prezidentov bude aj situácia v Kosove a úloha misií KFOR a EUFOR Althea a bezpečnostné výzvy na Blízkom východe.
Vo štvrtok 21. mája prezidenti zavítajú do mesta Pezinok, ktoré minulý rok podpísalo memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirditë. Prezidenti budú diskutovať o spolupráci medzi samosprávami a o rozvoji turizmu. Kancelária pripomenula, že od marca 2026 funguje aj priame letecké spojenie Bratislava - Tirana, ktoré prispieva k intenzívnejšiemu kontaktu medzi krajinami. Begaj sa počas svojej oficiálnej návštevy stretne aj s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) a premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini privíta albánskeho prezidenta, pôjde o jeho historicky prvú návštevu v modernej histórii Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Národná protidrogová jednotka zasahovala v dvoch krajoch, zaistili metamfetamín aj desaťtisíce eur
Hlas-SD predstavil kandidáta na predsedu Košického kraja. O post sa bude uchádzať Igor Šimko – VIDEO
