Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetozár
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. mája 2026

Národná protidrogová jednotka zasahovala v dvoch krajoch, zaistili metamfetamín aj desaťtisíce eur


Tagy: Drogová trestná činnosť hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Národná protidrogová jednotka Trenčiansky kraj Trnavský kraj

Policajná akcia Dýka bola výsledkom operatívno-pátracej a vyšetrovacej činnosti. Národná c jednotka zasiahla v rámci akcie ...



Zdieľať
16.5.2026 (SITA.sk) - Policajná akcia Dýka bola výsledkom operatívno-pátracej a vyšetrovacej činnosti.


Národná c jednotka zasiahla v rámci akcie Dýka. Obvinili tri osoby, zaistili drogy, zbraň a vysokú hotovosť. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Zuzana Hrabovská. Ako priblížila, vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ vzniesol 15. mája 2026 obvinenie trom osobám pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spáchaný formou spolupáchateľstva.

Policajná akcia Dýka bola výsledkom operatívno-pátracej a vyšetrovacej činnosti. Policajti vykonali viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Počas zásahu zaistili najmenej 200 gramov metamfetamínu, 3 139 kusov tabliet obsahujúcich pseudoefedrín, telekomunikačné zariadenia, strelnú zbraň so strelivom a finančnú hotovosť vo výške približne 12 000 eur a 50 000 českých korún. Vyšetrovateľ spracuje podnet na vzatie obvinených osôb do väzby. Vyšetrovanie naďalej pokračuje, polícia preto nateraz neposkytuje bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka zasahovala v dvoch krajoch, zaistili metamfetamín aj desaťtisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogová trestná činnosť hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Národná protidrogová jednotka Trenčiansky kraj Trnavský kraj
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Streľba a bitka pri banke v Lučenci si vyžiadala zranenú osobu, polícia začala pre incident trestné stíhanie
<< predchádzajúci článok
Pellegrini privíta albánskeho prezidenta, pôjde o jeho historicky prvú návštevu v modernej histórii Slovenska

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 