|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 16.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Svetozár
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. mája 2026
Národná protidrogová jednotka zasahovala v dvoch krajoch, zaistili metamfetamín aj desaťtisíce eur
Tagy: Drogová trestná činnosť hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Národná protidrogová jednotka Trenčiansky kraj Trnavský kraj
Policajná akcia Dýka bola výsledkom operatívno-pátracej a vyšetrovacej činnosti. Národná c jednotka zasiahla v rámci akcie ...
Zdieľať
16.5.2026 (SITA.sk) - Policajná akcia Dýka bola výsledkom operatívno-pátracej a vyšetrovacej činnosti.
Národná c jednotka zasiahla v rámci akcie Dýka. Obvinili tri osoby, zaistili drogy, zbraň a vysokú hotovosť. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Zuzana Hrabovská. Ako priblížila, vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ vzniesol 15. mája 2026 obvinenie trom osobám pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spáchaný formou spolupáchateľstva.
Policajná akcia Dýka bola výsledkom operatívno-pátracej a vyšetrovacej činnosti. Policajti vykonali viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Počas zásahu zaistili najmenej 200 gramov metamfetamínu, 3 139 kusov tabliet obsahujúcich pseudoefedrín, telekomunikačné zariadenia, strelnú zbraň so strelivom a finančnú hotovosť vo výške približne 12 000 eur a 50 000 českých korún. Vyšetrovateľ spracuje podnet na vzatie obvinených osôb do väzby. Vyšetrovanie naďalej pokračuje, polícia preto nateraz neposkytuje bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka zasahovala v dvoch krajoch, zaistili metamfetamín aj desaťtisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Národná c jednotka zasiahla v rámci akcie Dýka. Obvinili tri osoby, zaistili drogy, zbraň a vysokú hotovosť. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Zuzana Hrabovská. Ako priblížila, vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ vzniesol 15. mája 2026 obvinenie trom osobám pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spáchaný formou spolupáchateľstva.
Policajná akcia Dýka bola výsledkom operatívno-pátracej a vyšetrovacej činnosti. Policajti vykonali viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Počas zásahu zaistili najmenej 200 gramov metamfetamínu, 3 139 kusov tabliet obsahujúcich pseudoefedrín, telekomunikačné zariadenia, strelnú zbraň so strelivom a finančnú hotovosť vo výške približne 12 000 eur a 50 000 českých korún. Vyšetrovateľ spracuje podnet na vzatie obvinených osôb do väzby. Vyšetrovanie naďalej pokračuje, polícia preto nateraz neposkytuje bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka zasahovala v dvoch krajoch, zaistili metamfetamín aj desaťtisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Drogová trestná činnosť hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Národná protidrogová jednotka Trenčiansky kraj Trnavský kraj
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Streľba a bitka pri banke v Lučenci si vyžiadala zranenú osobu, polícia začala pre incident trestné stíhanie
Streľba a bitka pri banke v Lučenci si vyžiadala zranenú osobu, polícia začala pre incident trestné stíhanie
<< predchádzajúci článok
Pellegrini privíta albánskeho prezidenta, pôjde o jeho historicky prvú návštevu v modernej histórii Slovenska
Pellegrini privíta albánskeho prezidenta, pôjde o jeho historicky prvú návštevu v modernej histórii Slovenska