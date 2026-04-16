Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
15. apríla 2026
Pellegrini reaguje na výpoveď Jovinečka. Žiadnemu influencerovi som nikdy neponúkol peniaze, tvrdí – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini odmieta tvrdenia o tom, že by počas svojej prezidentskej kampane platil influencerom za podporu na sociálnych sieťach. Reagoval tak na ...
Prezidentská kampaň
Podľa prezidenta sa v médiách opätovne otvára téma financovania jeho kampane, ktorá sa objavuje už od jeho zvolenia. Uviedol, že zaznamenal informácie o policajnom preverovaní aj o výpovedi Jovanoviča, ktorý mal zopakovať svoje predchádzajúce tvrdenia o údajnej ponuke finančnej odmeny zo strany influencerky Zuzany Strausz Plačkovej za podporu Pellegriniho v kampani. „Odmietam takéto tvrdenie,“ uviedol Pellegrini. Pravda je podľa neho taká, že žiadneho influencera ani influencerku pred voľbami nežiadal, aby mu vyjadrili svoju podporu.
„Žiadnemu influencerovi ani influencerke som ani za to neponúkal a nezaplatil žiadne peniaze. Priečilo by sa mi to, pretože voľby majú rozhodovať ľudia na základe svojho rozhodnutia, a nie na základe toho, čo im povie ten alebo onen influencer,“ vyhlásil prezident.
Úsmevné sú podľa neho informácie o tom, že samotný Jovinečko mal podľa Plačkovej povedať, že protistrana mu ponúkala ešte viac peňazí. „Teraz si vyberte, čo je pravda. V dnešnej mediálnej dobe, keď si každý môže povedať, čo chce a všetko sa berie okamžite za fakt, sa pravda dokazuje veľmi ťažko,“ podotkol.
Zároveň vyjadril presvedčenie, že prípad objasní policajné vyšetrovanie. S políciou podľa vlastných slov nemá problém spolupracovať. „Verím, že vyšetrovanie bude pokračovať. Ja sa mu absolútne nebránim,“ povedal s dodatkom, že sa ukáže, že niekto klame.
Výpoveď na polícii
Influencer Filip Jovanovič vypovedal na polícii v prípade preverovania podozrení z možného nelegálneho financovania prezidentskej kampane Petra Pellegriniho. Informáciu priniesol Denník N. Podľa policajnej zápisnice z konca januára tohto roka Jovanovič uviedol, že ho v čase vrcholiacej kampane v apríli 2024 telefonicky kontaktovala influencerka Zuzana Strausz Plačková.
„Menovaná mi uviedla, že existuje možnosť si zarobiť podporou Petra Pellegriniho, a to za storku na Instagrame, a že podobne ho podporí viacero známych osobností. Konkrétna cena bola okolo 30-tisíc eur," vypovedal Jovanovič podľa policajnej zápisnice z 26. januára tohto roka, ktorú má Denník N k dispozícii.
Zapojení boli aj Végh a Cibuľková
Dodal, že nešlo o ojedinelú aktivitu, ale o širšiu iniciatívu, do ktorej mali byť zapojené aj ďalšie známe tváre zo slovenského šoubiznisu a športu. Dodal, že v čase telefonátu sa nachádzal v Japonsku. S odstupom času si už nepamätá všetky mená, ktoré mali byť do kampane zapojené, no podľa vlastných slov si je istý minimálne dvoma – bývalou tenistkou Dominikou Cibulkovou a MMA zápasníkom Attilom Véghom. Jovinečko zdôraznil, že ponuku odmietol. Tvrdí, že rozhovor bol krátky a bez ďalšieho nátlaku.
„Bol to veľmi krátky rozhovor, kde mi dala túto ponuku a ja som sa k tomu vyjadril, že sa na toto úplne necítim. Teda ponuku som odmietol. Nechcel som sa spájať s týmto človekom. Taktiež som nechcel brať peniaze za vyjadrenie politického názoru," povedal.
Plačková to podľa neho akceptovala a normálne sa rozlúčili. Plačková po zverejnení informácií na Instagrame priznala, že Jovinečkovi ponúkala peniaze, avšak podľa nej išlo o 10-tisíc eur, a konala na podnet známeho, ktorý sa venuje marketingovým kampaniam.
Podobné formy spolupráce sú bežné
„Pýtal sa ma, či nepoznám Jovinečka, že by potreboval mu povedať o takejto ponuke," vysvetlila vo videu na sociálnej sieti. Tvrdí tiež, že podobné formy spolupráce sú počas kampaní bežné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a že má čisté svedomie.
Jovinečko jej mal počas telefonátu podľa jej slov povedať, že ho oslovila aj „protistrana" s ešte vyššou ponukou. Podozrenia v prípade prezidentskej kampane aktuálne preveruje protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite.
Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave je vec zatiaľ v počiatočnom štádiu, teda pred začatím trestného stíhania. Vyšetrovateľ zatiaľ zhromažďuje podklady a vypočúva svedkov. Až následne rozhodne, či podnet odmietne, alebo začne trestné stíhanie.
Nezrovnalosti vo financovaní
Polícia sa začala prípadom zaoberať na základe podnetu podpredsedu strany Demokrati Juraja Šeligu, ktorý upozornil na možné nezrovnalosti vo financovaní kampane. Okrem Jovanoviča si vyšetrovateľ predvolal aj viacerých politikov, informuje ďalej Denník N.
Medzi nimi poslanca Hlasu Michala Barteka, ktorý bol vypovedať už v polovici januára, a tiež poslanca Jána Ferenčáka, nedávno vylúčeného z Hlasu. Obaja uviedli, že prispeli na stranícky účet sumou päťtisíc eur. Polícia si ich predvolala, pretože vlani na jeseň nedokázali odpovedať na novinárske otázky, či prispeli na kampaň.
Ferenčák vyšetrovateľovi tvrdil, že nevedel, že peniaze pôjdu na prezidentskú kampaň. Pellegrini napokon prezidentské voľby vyhral, keď získal viac ako 1,4 milióna hlasov a svojho protikandidáta Ivana Korčoka porazil rozdielom vyše 160-tisíc hlasov.
Vo vyúčtovaní kampane sa pritom výdavky na spoluprácu s influencermi neobjavili. Prezidentský palác už vlani označil tvrdenia o platení influencerov za lož a zdôraznil, že nikto z volebného tímu Petra Pellegriniho nemal ponúkať peniaze za podporu. Zároveň uviedol, že prezident Jovanoviča osobne nepozná.
Prezident podľa Korčoka už nemôže mlčať
Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko Ivan Korčok po medializovaných informáciách vyzval prezidenta, aby verejne reagoval na vážne podozrenia týkajúce sa financovania jeho prezidentskej kampane. Podľa Korčoka už prezident nemôže v tejto veci dlhšie mlčať a verejnosti dlhuje jasné vysvetlenie.
„Jeho podporovateľka hovorí o tom, že bola za ňou agentúra, ktorá jej dala peniaze. Za vyjadrenie verejnej podpory navyše ponúkala peniaze aj pre ďalších. Prezident nám všetkým dlhuje odpoveď na otázku, kde sú vykázané tie prostriedky, ktoré evidentne dal influencerom, a kde na transparentnom účte ich nájdeme," uviedol. Zároveň pripomenul, že prezident už v minulosti dostal pokutu za porušenie pravidiel financovania kampane, a aktuálne podozrenia preto považuje za ďalší vážny dôvod na zaujatie jasného stanoviska.
Podpredseda Progresívneho Slovenska a protikandidát Pellegriniho v prezidentských voľbách zároveň zdôraznil, že jeho vlastná kampaň prebiehala bez finančných ponúk za verejnú podporu. „Z mojej strany ani zo strany môjho tímu sme nikdy nikomu neponúkli žiadnu finančnú odplatu za vyjadrenie podpory," povedal Korčok a poďakoval sa všetkým, ktorí ho podporili nezištne.
„Je veľmi smutné, že po dvoch rokoch mandátu pána prezidenta je jeho jediná bilancia to, že sa tu rozprávame o tom, akým spôsobom sa vlastne dostal do Prezidentského paláca," skonštatoval na záver.
Polícia potvrdila, že sa zaoberá podnetom týkajúcim sa podozrenia z nelegálneho financovania prezidentskej kampane. Vzhľadom na prebiehajúce úkony však zatiaľ neposkytuje bližšie informácie. „S ohľadom na povahu preverovaných skutočností a prebiehajúce úkony orgánov činných v trestnom konaní nemožno zverejňovať konkrétne údaje, keďže ich zverejnením by mohlo dôjsť k narušeniu alebo sťaženiu ďalšieho postupu, najmä pri zabezpečovaní a vyhodnocovaní dôkazov,“ uviedla polícia v stanovisku.
Podľa vyjadrenia sa orgány činné v trestnom konaní zaoberajú každým podnetom, ktorý nasvedčuje možnému porušeniu zákona, pričom preverujú všetky okolnosti súvisiace s prípadom, vrátane informácií zverejnených vo verejnom priestore. „V predmetnom prípade na základe informácií z verejného priestoru preveruje všetky okolnosti týkajúce sa komunikácie a ponúk súvisiacich s vedením volebnej kampane zo strany oboch subjektov," dodala polícia.
Zároveň zdôraznila, že postupuje nestranne a v súlade s princípom objektivity. „Všetky skutočnosti sú preverované bez ohľadu na to, či sú v prospech alebo neprospech dotknutých osôb,“ uviedla. Vyšetrovanie prebieha podľa Trestného poriadku a pod dohľadom príslušných orgánov. Polícia deklaruje, že cieľom je objektívne a zákonné posúdenie veci bez vonkajších vplyvov. „V prípade, že to procesná situácia umožní, budú verejnosti poskytnuté informácie v primeranom rozsahu,“ uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini reaguje na výpoveď Jovinečka. Žiadnemu influencerovi som nikdy neponúkol peniaze, tvrdí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Hlas-SD je v prieskume až šiesty, pohoršili si Progresívne Slovensko aj SaS a bez Matoviča opozícia väčšinu neposkladá
Právo na pravdu chce kúpele pre každého seniora ako 14. dôchodok. Peniaze sú, problémom je ich zlé rozdelenie – VIDEO