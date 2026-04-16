|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dana, Danica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. apríla 2026
Hlas-SD je v prieskume až šiesty, pohoršili si Progresívne Slovensko aj SaS a bez Matoviča opozícia väčšinu neposkladá
Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom apríla 2026, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne ...
Zdieľať
16.4.2026 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom apríla 2026, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Získalo by 20,2 percenta hlasov voličov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia.
Agentúra prieskum robila dňoch 8. až 13. apríla na reprezentatívnej vzorke 1 001 respondentov. Druhú priečku obsadila strana Smer-SD so ziskom 17,3 percenta hlasov. Tretie miesto patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktorému by svoj hlas odovzdalo 13,6 percenta respondentov.
Hlas na šiestom mieste
Za Republikou sa s výraznejším odstupom umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 7,3 percenta hlasov voličov, nasledujú Hnutie Slovensko, ktoré by volilo 7,1 percenta opýtaných, a Hlas-SD so ziskom sedem percent voličských hlasov.
Do Národnej rady SR by sa dostali ešte dva politické subjekty, a to v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati, ktorých by volilo 5,8 percenta opýtaných a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 5,3 percenta.
Pred bránami parlamentu by ostali Maďarská Aliancia so 4,2 percenta hlasov aj hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 3,8 percenta opýtaných. Do parlamentných lavíc by nezasadli ani zástupcovia Slovenskej národnej strany, ktorú by vo voľbách podporilo 2,8 percenta opýtaných, mimo by ostala aj strana Za ľudí so ziskom 2,2 percenta hlasov. Deklarovaná volebná účasť dosiahla 61,9 percenta, ide o najvyššiu nameranú hodnotu za posledný polrok.
Rozdelenie mandátov
Po prepočítaní hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko obsadilo 36 kresiel v parlamente, druhý Smer by mal o päť poslancov menej, čiže 31. Hnutie Republika by obsadilo 25 kresiel v parlamente. Strany SaS, Hlas a Hnutie Slovensko by mali zhodne po 13 poslancov.
Demokrati by získali 10 mandátov a kresťanskí demokrati 9. Súčasné koaličné strany Sme a Hlas by vládu nevyskladali ani s Republikou, spoločne by mali 69 mandátov. Súčasné opozičné subjekty by boli schopné získať v parlamente väčšinu (čiže viac ako 75 mandátov), avšak bez Hnutia Slovensko by sa im to nepodarilo. S matovičovcami by mali dohromady 81 mandátov.
Kto si pohoršil a kto polepšil?
V porovnaní s predošlým mesiacom si progresívci vo volebnom modeli pohoršili, a to o 1,2 percentuálneho bodu. V porovnaní s marcovým výsledkom tiež stratili strany Hlas aj SaS. Hlas dosiahol o 0,6 percentuálneho bodu horší výsledok, u liberálov to bolo 0,3 percentuálneho bodu.
Od marca sa nepohli preferencie Hnutia Slovensko, rovnako je na tom aj Maďarská Aliancia. Ostatné politické subjekty si v medzimesačnom porovnaní polepšili, najviac Smer-SD a Demokrati, ktorí získali v porovnaní s marcom o 0,7 percentuálneho bodu viac. Výraznejšie zlepšenie zaznamenalo ešte KDH, a to o 0,5 percentuálneho bodu. Mierne zlepšenie zaznamenali aj SNS, Za ľudí, Sme rodina a Republika.
Zdroj: SITA.sk - Hlas-SD je v prieskume až šiesty, pohoršili si Progresívne Slovensko aj SaS a bez Matoviča opozícia väčšinu neposkladá © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí
DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí
<< predchádzajúci článok
Pellegrini reaguje na výpoveď Jovinečka. Žiadnemu influencerovi som nikdy neponúkol peniaze, tvrdí – VIDEO
Pellegrini reaguje na výpoveď Jovinečka. Žiadnemu influencerovi som nikdy neponúkol peniaze, tvrdí – VIDEO