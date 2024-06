Pellegrini rozhodne o podpise zákona o STVR počas budúceho týždňa

Prvý podpísaný zákon

Zákony, ktoré Čaputová vrátila parlamentu

Diskutovaná novela zákona o Fonde na podporu umenia

26.6.2024 (SITA.sk) - Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini rozhodne o zákone o Slovenskej televízii a rozhlase počas budúceho týždňa, po návrate zo svojej zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu. Ako uviedol, považuje za dôležité podrobne sa oboznámiť so schváleným znením zákona, obzvlášť v situácii, keď je tento zákon predmetom výraznej pozornosti doma i v zahraničí.„Platí však moje vyjadrenie, že pokiaľ v tomto zákone nevzhliadnem rozpor s ústavou alebo zásah do slobody slova, som pripravený ho podpísať. Nebudem podliehať mediálnym tlakom ani emóciám, ktoré situácia v RTVS vyvoláva, a budem posudzovať výlučne text zákona,“ skonštatoval prezident.Peter Pellegrini v utorok podpísal prvý zákon počas svojho mandátu, ktorým bola novela zákona o vysokých školách. Táto právna norma zabezpečuje zodpovedajúce podmienky na štúdium pre tehotné študentky, ako aj pre študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky.„Tento zákon plní ruku v ruke dve úlohy, ktoré má silný štát pre ľudí zabezpečovať. Pomáha rodičom i budúcim mamičkám, aby kvôli starostlivosti o dieťatko nemuseli ukončiť vysokoškolské štúdium, ale mali nárok na ústretový prístup od svojej alma mater. A zároveň poskytuje širšie možnosti na získanie vysokoškolského vzdelania mladých ľudí, z ktorých môže neskôr profitovať celá spoločnosť,“ povedal prezident a dodal, že je to zákon, ktorý prispeje k lepšej budúcnosti Slovenska.Peter Pellegrini zároveň podpísal dvanásť ďalších zákonov, doručených Národnou radou SR . Podpísal aj tri ďalšie zákony, ktoré jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie, ale Národná rada jej veto následne prelomila.„S výhradami pani prezidentky som sa nestotožnil do tej miery, aby som sa rozhodol definitívne nepodpísať tieto opätovne schválené zákony. Rešpektujem jej suverénne rozhodnutie vrátiť tieto zákony do parlamentu, no rovnako rešpektujem aj fakt, že poslanci jej veto ústavným spôsobom prelomili,“ povedal Pellegrini.Prezident podpísal šesť zákonov schválených v parlamente 11. júna, a to novelu zákona o námornej plavbe, novelu o cestnej doprave, ako aj novelu o pobyte cudzincov. Podpísal aj novely o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, novelu o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete.Svoj podpis dal tiež pod diskutovanú novelu zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR . Svojím podpisom potvrdil novelu leteckého zákona schválenú v parlamente 12. júna.Z 12. júna pochádzajú aj prezidentom podpísané novely zákonov o pozemných komunikáciách, o diaľničnej známke a o výbere mýta, o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona o ochrane zdravia ľudí, ďalej novela Zákonníka práce, ktorou sa dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu. Pellegrini podpísal aj novely z 12. júna o vysokých školách, o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona o verejnom obstarávaní.Svojím podpisom dal zelenú novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach z 13. júna, ako aj novele o azyle. V zbierke zákonov vyjde s podpisom prezidenta aj novela zákona o sociálnom poistení z 19. júna, ktorou sa mení zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.