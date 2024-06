Rusko obchádza sankcie. Do krajiny dorazilo luxusné lietadlo Airbus A320neo za 110 miliónov dolárov

26.6.2024 (SITA.sk) - Napriek sankciám zakazujúcim dodávku zahraničných lietadiel do Ruska, do krajiny dorazilo nové lietadlo Airbus A320neo za 110 miliónov dolárov. Ako referuje telegramové konto webu The Moscow Times, jeho novým vlastníkom je pravdepodobne Zarach Iliev, jeden zo zakladateľov skupiny Kievskaja Ploščaď, najväčšej spoločnosti na komerčnom trhu s nehnuteľnosťami v Rusku.Iliev je na sankčnom zozname USA a Spojeného kráľovstva. Jeho majetok odhadol magazín Forbes na približne tri miliardy dolárov. Podľa dostupných informácií, skupina Kievskaja Ploščaď dosiahla v roku 2023 príjmy z prenájmu vo výške 1,76 miliardy dolárov, pričom Iliev vlastnil polovicu tohto podnikania.Podľa jedného zdroja Iliev zakúpil nové lietadlo na nahradenie staršieho modelu Airbus A318CJ a druhý zdroj potvrdil, že majiteľ lietadla je prepojený so skupinou Kievskaja Ploščaď. Airbus Corporate Jets predstavil toto lietadlo koncom roka 2019 pod sériovým číslom 8774. V januári 2020 bolo lietadlo prevezené do Bazileja, kde bolo vybavené VIP interiérom a natreté, čo trvalo celý rok.