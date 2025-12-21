Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 21.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohdan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. decembra 2025

Pellegrini s Kaliňákom mieria pred Vianocami za slovenskými vojakmi v Kosove, návšteva má aj rodinný rozmer – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) KFOR Prezident Slovenskej republiky

Prezident Peter Pellegrini a minister obrany Robert Kaliňák (



Zdieľať
21.12.2025 (SITA.sk) -



Prezident Peter Pellegrini a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) odleteli do Kosova na predvianočnú návštevu slovenských vojakov. Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR v Kosove pôsobia v rámci medzinárodnej misie KFOR (The Kosovo Force) pod vedením NATO.

Na predvianočnej návšteve na vojenskej základni Camp Film City sa zúčastnia aj rodiny vojakov, ktorí požiadali o predĺženie pôsobenia v misii. Okrem oficiálneho rozmeru tak tohtoročná vianočná návšteva bude mať aj osobitný rodinný rozmer.




Z Kosova sa slovenská delegácia presunie do Srbska, kde prezident absolvuje oficiálnu návštevu. V Belehrade sa Pellegrini stretne s prezidentom Srbska Alexandrom Vučićom, predsedníčkou Národného zhromaždenia Anou Brnabić a predsedom vlády Đurom Macutom. Kancelária prezidenta SR podotkla, že Pellegrini absolvuje oficiálnu návštevu Srbska ako prvá slovenská hlava štátu po 16 rokoch.

Návšteva je pritom súčasťou série ciest prezidenta do krajín západného Balkánu. Cieľom ciest je vyjadrenie dlhodobej podpory európskej integrácii regiónu. Prezident bude v Belehrade rokovať najmä o rozvoji bilaterálnych vzťahov, procese integrácie krajín západného Balkánu do EÚ, a tiež o aktuálnych geopolitických výzvach. Slovenský minister obrany absolvuje rokovanie so srbským šéfom rezortu obrany Bratislavom Gašičom. Slovenský a srbský prezident sa súčasne stretnú aj so zástupcami slovenskej komunity v Báčskom Petrovci.







Zdroj: SITA.sk - Pellegrini s Kaliňákom mieria pred Vianocami za slovenskými vojakmi v Kosove, návšteva má aj rodinný rozmer – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) KFOR Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko si pripomína 18 rokov v Schengene, podľa Blanára ide o jeden z najväčších prínosov európskej integrácie
<< predchádzajúci článok
Obyvatelia Vranova nad Topľou zaplatia menej za komunálny odpad, mesto zníži od budúceho roka poplatky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 