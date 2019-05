Pellegrini: S. Kurz v prípade Mochoviec prekračuje právomoci

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. mája (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz prekračuje svoje právomoci. Tvrdí to slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Reagoval tak na vyhlásenie kancelára, ktorý chce všetkými prostriedkami zabrániť dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce. Pellegrini vníma tieto slová so znepokojením a deklaruje, že nedovolí, aby sa príslušník iného štátu pokúšal zasiahnuť do suverénnych rozhodnutí Slovenska. Predseda vlády to uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že Kurza pozýva na Slovensko.Premiér skonštatoval, že už je zvyknutý na to, že Rakúsko vyhlásiloatómovým elektrárňam vo všetkých susediacich krajinách.podotkol Pellegrini s tým, že dostavba atómovej elektrárne je autonómne rozhodnutie SR.Zároveň pripomenul, že Slovensko má desaťročia skúsenosti s prevádzkou jadrových elektrární bez akýchkoľvek vážnych incidentov.vyhlásil predseda vlády.Pellegrini podľa vlastných slov chápe, že rakúsky kancelár musí robiť svoju domácu politiku a že musí reagovať na nálady rakúskych občanov. Zdôraznil však, že jeho povinnosťou je zasa brániť záujmy SR a nedovoliť, aby sa príslušník iného štátuSúčasne požiadal Kurza, aby nezneužíval túto tému na vnútropolitickú kampaň a oficiálne ho pozval na stavenisko tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.dodal.Premiér tiež uistil, že vláda, rezort hospodárstva, Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR aj všetky zodpovedné orgány robia všetko pre to, aby tretí a štvrtý blok elektrárne Mochovce boli bezpečné.ubezpečil Pellegrini.Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v pondelok uviedol, že chce všetkými prostriedkami zabrániť dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce. Podľa vlastných slov tiež telefonoval so slovenským premiérom, ktorému tlmočil svoje obavy.