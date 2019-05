V USA sa počet ľudí nakazených osýpkami zvýšil na 764

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. mája (TASR) - V USA zaznamenali 60 nových prípadov ľudí nakazených osýpkami. Ich celkový počet sa tak podľa údajov z minulého štvrtka zvýšil na 764. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na americké zdravotnícke orgány.Počet ľudí nakazených týmto ochorením je v Spojených štátoch najvyšší za posledných 25 rokov. V roku 1994 sa v USA vyskytlo 963 prípadov ľudí s osýpkami.Najviac prípadov sa objavilo v štáte New York. V meste New York ich bolo 41 a v priľahlom okrese Rockland 11. Väčšinu z nich tvorili nezaočkovaní príslušníci ortodoxných židovských komunít.Celkovo sa osýpky vyskytli už v 23 amerických štátoch, najnovšie k nim pribudla Pensylvánia.Osýpky - kedysi bežné ochorenie -, sa postupne objavovali zriedkavejšie po očkovacích kampaniach, ktoré sa začali v 60. rokoch 20. storočia. Patria k najviac nákazlivým ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi - stačí kýchnite či zakašľanie. Spôsobujú časté komplikácie - zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť smrteľné. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.