Pellegrini sa chvíľu rozprával s Ficom, premiér unikol smrti len o vlások a čakajú ho kritické hodiny (video)

Prekročili sme červenú čiaru

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Návrat k normálnemu politickému životu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Napätie stúpa aj v iných štátoch

16.5.2024 (SITA.sk) - Zdravotný stav predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) je naďalej vážny. Po krátkej návšteve u premiéra v banskobystrickej nemocnici to skonštatoval zvolený prezident Peter Pellegrini Doplnil, že premiér bol schopný hovoriť, no bolo to pre neho náročné, aj vzhľadom na medikáciu. Podľa Pellegriniho sa mohli zhovárať len chvíľu, diskusia bola podľa neho osobná. Pred Ficom podľa neho stoja kritické hodiny a dni, dúfa v jeho skoré zotavenie. Opätovne sa prihovoril občanom SR a vyzval ich k zamysleniu nad udalosťami včerajšieho dňa.„Aby sme si spoločne, naprieč celou krajinou, bez rozdielu našich politický názorov, vierovyznania alebo čohokoľvek iného uvedomili, že sme na Slovensku prekročili jednu červenú čiaru, ktorú sme nikdy, od vzniku našej krajiny, neprekročili. Že politická nenávisť, alebo nesúhlas s politikou konkrétnej strany alebo človeka vyústila až do pokusu o vraždu,“ uviedol.Predseda vlády podľa neho unikol smrti len o vlások, podľa Pellegriniho stačilo, aby boli rany na inom mieste, a „dnes by sme hovorili o úplne iných veciach“. Vyzval občanov na odmietnutie prejavov násilia a deeskalovanie napätia. Vystríhal pred stretmi priaznivcov toho či onoho politického tábora.„Aby sme naozaj pochopili, že v takýchto kritických situáciách sa musíme upokojiť, musíme utlmiť vášne a pokúsiť sa postupne spájať rozdelené Slovensko,“ vyjadril sa poukázal na svoje štvrtkové stretnutie s úradujúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou Potvrdil tiež záväzok pozvať v krátkom čase do prezidentského paláca predstaviteľov parlamentných politických strán, ktorých chcú požiadať o jednoznačné pripojenie sa k deklarácii toho, že sa na Slovensku vrátime k normálnemu politickému životu a budú súperiť argumentmi a faktami, no nenechajú vystúpenia v parlamente ani stretnutia s voličmi zájsť až k burcovaniu davu na protestné aktivity.V reakcii na novinárske otázky koalíciu označil za stabilnú, počas Ficovej neprítomnosti podľa Pellegriniho preberie vedenie vlády jeden z podpredsedov vlády. Vláda podľa neho bude pokračovať vo svojej činnosti. Pripustil, že situácia je špecifická a nazdáva sa, že v dôsledku včerajšieho atentátu budeme hovoriť o situácii „pred" a „po".Nasledujúce dni podľa neho ukážu, ako sa politici, médiá aj spoločnosť dokážu vysporiadať so situáciou, a či naozaj rozumieme, že je to niečo, čo prekročilo všetky čiary a musíme sa upokojiť a nebojovať medzi sebou.Pellegrini sa poďakoval spojencom i susedom štátu za podporu. Je toho názoru, že napätie stúpa aj v iných štátoch, poukázal napríklad na útok na nemeckého politika spred niekoľkých dní. Dodal, že to nie je problém len na Slovensku.