PS navrhuje 100 dní pokoja, žiada o zdržanie sa politických útokov či o polarizáciu spoločnosti

Ocenil gesto Čaputovej a Pellegriniho

Treba hovoriť o politickej kultúre

16.5.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko navrhuje 100 dní pokoja. Žiadajú, aby sa všetci zdržali akýchkoľvek politických útokov či krokov a návrhov v oblastiach, ktoré najviac polarizujú spoločnosť.Uviedol to predseda PS Michal Šimečka s tým, že v mene PS praje predsedovi vlády Robertovi Ficovi Smer-SD ) a jeho blízkym veľa sily a čo najskoršie zotavenie.Ako Šimečka vyhlásil, nebol to len útok na slovenského premiéra, ale aj útok na celú demokraciu a Slovensko ako také.„Niečo také hrozné sa nikdy nemalo stať," dodal predseda PS, ktorý súčasne ocenil štvrtkové gesto a výzvu na zmierenie od prezidentky Zuzany Čaputovej a novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho „Zo všetkého najviac potrebujeme ukončiť špirálu vzájomných útokov a obviňovania sa a musíme k tomu prispieť všetci," dodal Šimečka s tým, že PS po včerajšej udalosti skončili kampaň do Európskeho parlamentu a iné politické aktivity a sústredia sa na podporu politickým partnerom na upokojenie situácie.Súčasne informoval, že PS prijíma pozvanie Pellegriniho a Čaputovej na stretnutie lídrov politických strán v parlamente. Progresívici súčasne odmietli hádzanie viny za útok na opozíciu alebo na médiá.„Tento barbarský čin osamelého vlka, strelca, nijakým spôsobom nesúvisí s nenásilnými protestami," uviedol Šimečka a pripomenul, že právo zhromažďovať sa je jedným z demokratických princípov.„Spoločne odsúďme každý nenávistný prejav a poďme sa dohodnúť, ako politické strany, že ich nebudeme tolerovať ani šíriť," vyhlásil predseda PS s tým, že je potrebné hovoriť o politickej kultúre a opäť sa dohodnúť na základných pravidlách, ktoré budú všetci rešpektovať a budú založené na vecnom a odbornom dialógu, a to aj napriek rozdielnym názorom.„Silne cítim, že takto to ďalej nejde a je potrebné konať rýchlo," uzavrel Šimečka.