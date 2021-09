Pellegrini sa na stretnutí s Čaputovou rozprával o referende, prezidentke dal návrh týkajúci sa nečinnosti vlády

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Líder strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD Peter Pellegrini sa na stredajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou rozprával o referende či o situácii v silových zložkách štátu.Ako po ich stretnutí povedal médiám, spoločný rozhovor bol kultivovaný a otvorený. Prezidentku zároveň informoval o témach, ktoré trápia slovenských občanov a tiež o tom, akú úlohu by pri ich riešení mohol zohrať Prezidentský palác.„Prezidentke som navrhol, aby zvážila, že pri nečinnosti vlády by iniciovala stretnutia naprieč politickým spektrom v Prezidentskom paláci. Ak to urobí, za stranu Hlas-SD sa na nich veľmi rád zúčastním. Je totiž čas, aby prezidentka prevzala iniciatívu," dodal Pellegrini.Čaputová sa okrem lídra Hlasu-SD v Prezidentskom paláci postupne stretla aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO), predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina) a šéfom strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD)