Jeseň je ideálna na záhradné grilovanie. Čo všetko dať na gril a na čo si dať pozor?

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Mäso, zelenina a dokonca aj ovocie, to všetko sú jedlá, ktoré sú vhodné na grilovanie. Ak si chcete užiť ešte posledné teplejšie jesenné dni na záhrade, práve posedenie pri grile je tým najlepším možným trávením času. Čo vyskúšať a čo naopak nie?Hovorí sa, že kuracie mäso je na grilovanie to najlepšie, no nie je tomu úplne tak. Ak by ste tipovali ako druhú možnosť rybu, aj v tomto prípade budete vedľa. Áno, oba druhy mäsa majú niečo do seba, ale potenciál sa skrýva skôr v červenom druhu mäsa.Bohatý výber možností spracovania a podôb, tiež intenzívnejšiu chuť a viac možností dochutenia ponúka totiž hovädzina. Na výber máte niekoľko druhov steakov, grilovať môžete aj mäso na burger alebo skúsiť samostatné plátky. Pochopiteľne, aby boli chuť a zážitok z jedla také, aké majú byť, veľa záleží na pôvode aj na kvalite.Prednosť preto dajte slovenskému hovädziemu mäsu z farmy , ideálne z ekologickej a BIO kvalite. Rozdiel od bežného mäsa spoznáte už po prvom zahryznutí.Nech už sa rozhodnete pre grilovanie steakov, lososa alebo kuracích pŕs, dôležitou súčasťou prílohy musí byť zelenina. Možno ju grilovať v celosti aj pokrájanú, napríklad na plátky, krúžky či kocky. Stačí ju len posoliť alebo dochutiť olivovým olejom, citrónom, bazalkou, soľou a nejakým korením. Ak chcete, môžete ju aj predvariť.Štandardom pri výbere sú kukurica, cuketa, paradajky, papriky a baklažán. S výnimkou kukurice viete zeleninu nakrájať na menšie kúsky a postupne grilovať. My odporúčame skúsiť aj sladké zemiaky, známy ako batáty, ktoré dochutíte bazalkou.Osobitnou kategóriou sú huby. Menšie viete grilovať v celosti, väčšie nakrájané. Okrem klasických šampiňónov skúste novinku sezóny, portobello Grilovanie ovocie? Na prvý pohľad oxymoron, no v skutočnosti sa v tejto netradičnej lahôdke skrýva obrovský potenciál a zároveň veľmi príjemné prekvapenie. Ovocie môžete skombinovať na tanieri s mäsom alebo so zmrzlinou ako dezert.Našimi tipmi na grilovanie sú ananás, broskyne, pomaranče, figy, nektarinky, hrušky, jablká a sladký žltý melón. Najskôr ich ošúpte a potom nakrájate na kúsky.Ovocie môžete grilovať v zmesi byliniek a korenia alebo v marináde. Najjednoduchšie je okoreniť kúsky ovocia škoricou, mätou, medovkou alebo klinčekmi, no dochutiť ich možno aj tmavým rumom, medom alebo limetkou. Získate tak originálnu a zaujímavú kombináciu chutí, ktorú možno použiť ako prílohu k mäsu alebo samostatne.Aby bola jesenná grilovačka bez akýchkoľvek ťažkostí alebo havárií, dajte si pozor na niektoré časté chyby a omyly. Týkať sa môžu nesprávneho spôsobu prípravy, chýb pri grilovaní jednotlivých druhov surovín aj čistenia grilu pred a po.Čomu sa je najlepšie vyhnúť? Tu sú zásady:Dôležitou zásadou je, aby bola grilovacia mriežka 100 % čistá, bez usadenín, mastných fľakov a bez hrdze. Rošt nesmie byť preplnený a teplota rozpáleného grilu by mala byť v rozmedzí 250 °C až 300 °C. Ak ide o prípravu mäsa, najskôr ho pečte v strede grilu, kde sa zatiahne vyššou teplotou a až potom ho presuňte na okraj mriežky.Informačný servis