Pellegrini sa nepovažuje za antivaxera, do konca júna mu platí lehota po prekonaní koronavírusu

Nie je antivaxer

Vyjadrí sa po vypršaní lehoty

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedovi strany Petrovi Pellegrinimu platí ešte do konca júna lehota po prekonaní ochorenia COVID-19 Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že ako človek s prekonaným koronavírusom podľa orgánov nepredstavuje žiadne riziko a pravdepodobne disponuje aj protilátkami. Lehota platnosti potvrdenia o prekonaní koronavírusu je 180 dní.„Takže nie som človek, ktorý nemal koronavírus a teraz je nejaký antivaxer," doplnil.Tiež poukázal na to, že patrí medzi ľudí, ktorí sú buď zaočkovaní, koronavírus prekonali alebo majú PCR test „Jedno z týchto kritérií spĺňam, takže nie som nejakým spôsobom tlačený do toho rozhodnutia," reagoval na otázku, či sa dá zaočkovať.„Akonáhle mi vyprší táto lehota, tak sa k tomu, samozrejme, nejakým spôsobom veľmi jasne, raz a navždy vyjadrím," podotkol.