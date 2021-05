Na Slovensku chýbajú čašníci a kuchári, gastrosektor má problém s nedostatkom zamestnancov

Nábor je problematický

Obavy z tretej vlny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenských podnikateľov pôsobiacich v gastro sektore trápi nedostatok zamestnancov. Po vyše roku protipandemických opatrení sa totiž stalo gastro v očiach zamestnancov rizikovým odvetvím, a tak po nich dopyt na trhu práce narastá.„Mnohí podnikatelia sa museli rozlúčiť aj s dlhoročnými zamestnancami a čaká ich prijímanie nových. Podľa nášho prieskumu vyše 55 percent podnikateľov potrebuje prijať do svojich podnikov najmä kuchárov a čašníkov,“ povedala hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Nábor nových zamestnancov je však podľa iniciatívy už od začiatku uvoľňovania obmedzení problematický, a to v mnohých krajinách. Nikto im totiž nevie garantovať, že pod vplyvom zhoršenej pandemickej situácie sa opäť podniky nezatvoria a nebudú prepustení.„Obavy z tretej vlny pandémie sú pre všetkých, ktorí zháňajú nových zamestnancov doslova nočnou morou. Veľmi by sme potrebovali, aby štát vyslal jasný signál, že ak budeme nútení znova obmedziť podnikanie, že nás a našich kolegov podporí. Mnohí podnikatelia urobili prvé posledné, aby nemuseli prepúšťať. Verím, že ľudia sa do gastra vrátia, lebo bez nich to môžeme doslova zabaliť,“ doplnila podnikateľka Natália Haramiová.Signatári iniciatívy Pomoc pre gastro dúfajú, že predovšetkým ministerstvo práce im v takomto prípade bude oporou. Rovnako je podľa iniciatívy stále aktuálna aj téma zníženia odvodového zaťaženia, ktoré je ďalším nástrojom ako pomôcť gastru, ktoré prechádza najhoršou ekonomickou krízou posledných desaťročí.