27.9.2025
27. septembra 2025
Pellegrini sa obáva stagnácie ekonomiky, pred podpísaním konsolidačného balíčka sa chce stretnúť s Ficom a Kamenickým
27.9.2025 (SITA.sk) - Prezident sa chce pred podpísaním konsolidačného balíčka najskôr stretnúť s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).
Prezident Peter Pellegrini uviedol v relácii STVR Sobotné dialógy, bude žiadať stretnutie a čo najkomplexnejšie vysvetlenie toho, prečo zvolili takýto mix opatrení a ako vidia premiér a minister financií ďalšiu ekonomickú a hospodársku budúcnosť. Pellegrini totiž vyjadril obavy zo stagnácie slovenskej ekonomiky.
„Musíme diskutovať o tom, aké nástroje vláda používa. Pretože okrem toho, že tie opatrenia, ktoré vláda predkladá, majú za cieľ ušetriť peniaze alebo doručiť dodatočné príjmy do rozpočtu, máme pred sebou vážnu hrozbu výrazného spomalenia ekonomického rastu. Samozrejme, že čím bude pomalšie ekonomika rásť, alebo dokonca dôjde k stagnácii ekonomiky, tým väčší balík budeme potrebovať o rok na ďalšie konsolidačné opatrenia, čo už si nie úplne viem predstaviť,“ upozornil prezident.
Vláda na jednej strane hovorí o príjmoch, na druhej strane aj o šetrení. Prezident podotkol, že vláda doposiaľ nepredstavila sumár toho, na ktorých rezortoch a v akom objeme ide šetriť.
„Tu budem pozorne sledovať, akú cestu si vláda vyberie. Či bude šetriť na zdraví ľudí, vzdelaní našich detí alebo bude radšej šetriť na tankoch a zvýšených výdavkoch na zbrojenie. Alebo pôjde plošne, že každý jeden rezort sa bude musieť solidárne prispôsobiť a zúčastniť sa na šetrení. Aj slovenská verejnosť, ktorá už vie, čo ju čaká na strane vyšších daní alebo rušenia sviatkov a iných poplatkoch, očakáva, čo bude tá druhá polka peňazí a ako ide na sebe šetriť štát,“ dodal Pellegrini a skonštatoval, že konsolidácia je vždy veľmi zložitá a bolestivá pre všetkých, ktorých sa dotkne.
„Vždy je na vláde a jej schopnostiach, niekedy aj možnostiach finančnej situácie krajiny, aký mix opatrení namieša, aby dosiahla cieľ,“ uzavrela hlava štátu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa obáva stagnácie ekonomiky, pred podpísaním konsolidačného balíčka sa chce stretnúť s Ficom a Kamenickým © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Konsolidačný balíček Minister financií SR Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Slovenská ekonomika
