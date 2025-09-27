Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 27.9.2025
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Z domova

27. septembra 2025

Dopravcov a obchodníkov čaká zmena, colné konania v Bratislave sa presunú


Tagy: Colníci Colný úrad Dopravcovia Obchodníci

Od októbra budúceho roka čaká dopravcov a obchodníkov v Bratislave významná zmena v organizácii colných služieb. Pobočka Colného úradu na ...



img_1652_copy 676x451 27.9.2025 (SITA.sk) - Od októbra budúceho roka čaká dopravcov a obchodníkov v Bratislave významná zmena v organizácii colných služieb. Pobočka Colného úradu na Staviteľskej ulici ukončí svoju činnosť a jej agendu prevezmú dve väčšie pracoviská, a to Bratislava Prístav na Horárskej ulici a pobočka na J. Jonáša v Devínskej Novej Vsi.


Podľa finančnej správy ide o krok smerom k efektívnejšiemu a komfortnejšiemu vybavovaniu colných služieb. Koncentrácia procesov do kapacitne silnejších pracovísk má priniesť rýchlejšie a prehľadnejšie konania, kvalitnejšiu obsluhu a celkové zjednodušenie pre klientov.

Zmena nie je len presunom agendy z menšej pobočky do väčších centier. Finančná správa využila príležitosť upozorniť aj na moderné nástroje colného konania, ktoré sú stále viac dostupné.

Ide napríklad o zjednodušené postupy alebo povolenia na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie tovaru, ktoré umožňujú firmám urýchliť colné procesy a znížiť administratívnu záťaž. Tieto možnosti sa podľa colníkov osvedčujú a môžu byť cestou k vyššej efektivite a nižším nákladom pre podnikateľov.

Presun agendy na Prístav a do Devínskej Novej Vsi tak zapadá do širšej snahy colnej správy modernizovať a zefektívňovať svoje služby. Dopravcovia a obchodné spoločnosti získajú prístup k lepšie vybaveným pracoviskám, ktoré zvládnu väčšie objemy, pričom finančná správa verí, že to zníži čakacie doby a prinesie lepší komfort pri vybavovaní colných formalít.


Zdroj: SITA.sk - Dopravcov a obchodníkov čaká zmena, colné konania v Bratislave sa presunú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Colníci Colný úrad Dopravcovia Obchodníci
