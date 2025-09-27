|
27. septembra 2025
Dopravcov a obchodníkov čaká zmena, colné konania v Bratislave sa presunú
Od októbra budúceho roka čaká dopravcov a obchodníkov v Bratislave významná zmena v organizácii colných služieb. Pobočka Colného úradu na ...
27.9.2025 (SITA.sk) - Od októbra budúceho roka čaká dopravcov a obchodníkov v Bratislave významná zmena v organizácii colných služieb. Pobočka Colného úradu na Staviteľskej ulici ukončí svoju činnosť a jej agendu prevezmú dve väčšie pracoviská, a to Bratislava Prístav na Horárskej ulici a pobočka na J. Jonáša v Devínskej Novej Vsi.
Podľa finančnej správy ide o krok smerom k efektívnejšiemu a komfortnejšiemu vybavovaniu colných služieb. Koncentrácia procesov do kapacitne silnejších pracovísk má priniesť rýchlejšie a prehľadnejšie konania, kvalitnejšiu obsluhu a celkové zjednodušenie pre klientov.
Zmena nie je len presunom agendy z menšej pobočky do väčších centier. Finančná správa využila príležitosť upozorniť aj na moderné nástroje colného konania, ktoré sú stále viac dostupné.
Ide napríklad o zjednodušené postupy alebo povolenia na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie tovaru, ktoré umožňujú firmám urýchliť colné procesy a znížiť administratívnu záťaž. Tieto možnosti sa podľa colníkov osvedčujú a môžu byť cestou k vyššej efektivite a nižším nákladom pre podnikateľov.
Presun agendy na Prístav a do Devínskej Novej Vsi tak zapadá do širšej snahy colnej správy modernizovať a zefektívňovať svoje služby. Dopravcovia a obchodné spoločnosti získajú prístup k lepšie vybaveným pracoviskám, ktoré zvládnu väčšie objemy, pričom finančná správa verí, že to zníži čakacie doby a prinesie lepší komfort pri vybavovaní colných formalít.
