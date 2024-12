Pellegrini sa po piatich rokoch opäť stretne s pápežom Františkom, trápi ho najmä vzďaľovanie sa generácií

Pellegrini sa stretne aj s krajanmi

Pápež rozpráva veľmi málo, no povie veľmi veľa

9.12.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa po piatich rokoch opäť stretne so Svätým otcom. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR . Prezident odcestoval v nedeľu 8. decembra do Ríma a absolvuje nástupnú oficiálnu návštevu Svätej stolice.Slovenského prezidenta v pondelok čaká osobná audiencia u Svätého otca a stretnutie so Štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom . Pellegrini sa stretne aj s krajanmi.Prezident sa v prvý deň svojej návštevy spolu s krajanmi zúčastnil na adventnom koncerte v priestoroch slovenských zastupiteľských úradov vo Vatikáne a Ríme."Spoluorganizátorom podujatia bol aj Slovenský inštitút v Ríme. Na koncerte vystúpili etablovaná operná a koncertná umelkyňa Mária Porubčinová a klavirista Róbert Pechanec," priblížila prezidentská kancelária. Prezident počas koncertu vyzdvihol myšlienky pápeža Františka, ktoré mu povedal pred piatimi rokmi."Napriek tomu dlhému času mi časti nášho rozhovoru rezonujú v mojej mysli dodnes. Častokrát mnohé z myšlienok, ktoré mi povedal, používam aj pri svojich verejných vyjadreniach či príhovoroch," uviedol Pellegrini a pokračoval, že v tom čase Svätému otcovi povedal, že ho trápi najmä vzďaľovanie sa generácií, a že sa zo spoločnosti vytratila medzigeneračná solidarita. Ako prezident podotkol, ide o človeka, ktorý rozpráva veľmi málo, no povie veľmi veľa."Pred piatimi rokmi mi povedal, že národ je ako strom. Starší sú jeho koreňmi, stredná generácia kmeňom a mladí zasa jeho plodmi a kvetmi. A strom bez žiadnej tejto časti nemôže existovať," doplnil prezident. Súčasne sa Pellegrini poďakoval krajanom za to, že šíria Slovensku dobré meno.