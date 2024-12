Vianočné pečenie bez stresu: Floril prináša tradície aj moderné chute

Domáce vianočné koláčiky bez stresu

Jednoduché vianočné pečenie s deťmi

Ako vznikajú nové recepty?

Bezlepkové dobroty na vzostupe

9.12.2024 (SITA.sk) -Vianočné sviatky sú obdobím, keď vôňa koláčov neodmysliteľne patrí do každej domácnosti. Pečenie je často spojené so spomienkami na detstvo a chvíle strávené s rodinou. No v dnešnej uponáhľanej dobe máme čoraz menej času, či už na pečenie, alebo samotnú prípravu cesta. Ako mať domáce koláče na vianočnom stole napriek nedostatku času a bez stresu? Existuje riešenie.Cukrárenská výroba Floril v Malinove sa už roky stará o to, aby ľuďom spríjemňovala sviatky a významné chvíle. Táto slovenská rodinná firma kombinuje tradičné recepty s modernými trendmi, pričom kladie dôraz na kvalitu surovín, precízne spracovanie a jedinečný prístup k zákazníkom. Či už ide o tradičné alebo moderné koláče, zdravé alternatívy či personalizované dezerty a torty, Floril vám ponúkne niečo výnimočné."Snažíme sa udržať kvalitu domáceho pečenia a používame najkvalitnejšie suroviny. Jadro našich surovín je bežne dostupné pre všetkých, rovnako aj spôsob prípravy by zvládol doma šikovnejší jedinec. Ľudia však už v drvivej väčšine nemajú čas vypekať doma, ak si pripočítame energiu, čas, nákup a pečenie, mnoho ľudí uprednostní kúpu, čo nás samozrejme veľmi teší," vysvetľuje Kristína Moško, marketingová špecialistka Florilu.Čo pripravila na Vianoce táto rodinná cukrárenská výroba pre svojich zákazníkov tento rok? "Naše tradičné hity ako štedrák, kokosový ježko alebo vianočný perník dopĺňame o moderné pochúťky. Tento rok sme zaradili do ponuky napríklad metrový koláč, šuhajdy či grilážky. Verím, že každý si nájde to svoje," hovorí Moško.Pečenie s deťmi môže byť krásnym zážitkom, ale aj veľkou pohromou, čo sa týka neporiadku. Floril preto ponúka riešenie, ktoré poteší nejednu domácnosť s malými deťmi. "Od polovice novembra vždy ponúkame hotové cestá, ktoré stačí rozvaľkať, povykrajovať a upiecť. Je to perfektná aktivita pre mamičky s deťmi, ktoré si chcú ušetriť prácu a zároveň si užiť vianočnú atmosféru," vysvetľuje marketingová špecialistka Florilu.Ak hľadáte jednoduché recepty, ktoré zvládnu aj naši najmenší, Moško odporúča niečo nenáročné: "Kokosové guľky, šuhajdy sú skvelé alebo medovníčky. K tomu koledy a šálka teplého čaju – ideálny rodinný program," hovorí.Zaujíma vás, ako sa nové koláče dostávajú do ponuky cukrárenských výrobní? "Recepty si prispôsobujeme sami. Je rozdiel piecť doma a vo veľkom – každý detail, od trvanlivosti po odolnosť pri manipulácii, je dôležitý," hovorí Moško. "Veľakrát si povieme aj pri takom zdobení, že menej je niekedy viac. Je totiž rozdiel ozdobiť nádherný dizajnový koláčik a dbať na každý vizuálny detail, keď z neho musíme ráno pripraviť 20 ks, alebo 2000 ks. Mnoho skvelých receptov zostalo ´v zásuvke´, pretože cena surovín bola taká vysoká, že by bol zákusok koncovému spotrebiteľovi nepredajný," vysvetľuje.Čo sa týka samotného výberu receptov, zákazník sa podľa Moško delí do dvoch základných kategórií, klasik a ten moderný. "V prvom rade sa inšpirujeme v zahraničí, pretože slovenský trh je predsa len malý. Ak chce človek priniesť niečo nové, neopozerané, musí ísť ďalej za hranice. Páčia sa nám Taliani aj Francúzi, no veľakrát nás inšpiruje aj sám zákazník, keď sa pochváli, čo mu kde chutilo. To nás posúva ďalej," vysvetľuje Moško z cukrárenskej výroby Floril.Počet ľudí, ktorí vyhľadávajú bezlepkové sladkosti, stále rastie. Floril na tento trend reaguje s rozšírenou ponukou. "Máme v ponuke dva druhy bezlepkovo bezlaktózového lineckého pečiva. Rozšírili sme ponuku zdravých maxi sušienok. Máme najširšiu ponuku čajového pečiva na Slovensku a myslím, že nepreháňam, ak poviem, že aj najväčšie kapacity," hovorí Moško. Naopak, produkty bez cukru zatiaľ nie sú na Slovensku veľmi žiadané: "Cukor sa nachádza aj v základných surovinách. Náhrady sú pre nás ešte neprebádanou oblasťou," dodáva.Ak potrebujete inšpiráciu na tohtoročné Vianoce, Moško odporúča ich tradičný štedrák alebo bezlepkové linecké. "Medzi moje osobné obľúbené patria vianočné perníčky so slivkovým lekvárom a medovníčky. Zamestnanci zas milujú štedrák, často si ho tajne krájajú," prezrádza s úsmevom.Či už patríte medzi milovníkov tradičných receptov alebo moderných alternatív, vianočné pečenie môže byť tento rok bez stresu. Môžete využiť širokú ponuku sladkých dobrôt z cukrárenskej výroby Floril, alebo pripravené hotové cestá. Ak sa nakoniec rozhodnete upiecť niečo sami, nech sa koláčiky vydaria. A ak aj nie, to nevadí. Ako hovoria v cukrárenskej výrobe Floril : "Pečenie je o láske. A túto lásku chceme odovzdať každému zákazníkovi."Informačný servis