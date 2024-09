Pellegrini sa poďakoval účastníkom olympiády a paralympiády

Prezident SR Peter Pellegrini prijal v piatok v Prezidentskom paláci účastníkov olympijských a paralympijských hier 2024 v Paríži. V príhovore sa im poďakoval za reprezentáciu Slovenska a následne odovzdal všetkým prítomným ďakovné listy.





Pellegrini predstúpil pred zúčastnených s úvodným príhovorom. "Som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie a môžem vás privítať na pôde Prezidentského paláca. Všetkým športovcom, ktorí na OH súťažili v slovenských dresoch, gratulujem k úspechom a skvelým športovým výkonom. Chcem sa úprimne poďakovať za to, ako ste dôstojne a s hrdosťou reprezentovali SR v Paríži. Bolo mi veľkou cťou, že som mohol byť na olympijských aj paralympijských hrách a osobnou prítomnosťou podporiť niektorých z vás počas zápolenia a nikdy na to nezabudnem," uviedol.

Pred hlavu štátu predstúpili aj jednotliví zástupcovia spomedzi športovcov. Ďakovnú reč smerom k prezidentovi predniesli strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková a za paralympionikov stolný tenista Ján Riapoš. "Je pre nás cťou byť pri olympijskom sľube, ako aj pri poďakovaniach. Rovnako sa tešíme, keď prídete za nami na športoviská. Pevne verím, že o štyri roky tu budeme stáť viacerí na sľube aj na poďakovaní s medailami," povedala Rehák-Štefečeková, ktorej v trape nevyšla obhajoba zlatej medaily z Tokia.



Výprava paralympionikov si vybojovala päť medailí. Na najvyšší stupienok vystúpili stolní tenisti Riapoš a Peter Lovaš, okrem nich získal zlato aj strelec Radoslav Malenovský. Jedinou dvojnásobnou medailistkou bola strelkyňa Veronika Vadovičová. "Nečakala som to, z mojej strany je veľká spokojnosť. Snažila som sa dosiahnuť čo najlepší výsledok. Pretavilo sa to do dvoch medailí, za čo ďakujem Slovenskému paralympijskému výboru, Športovému centru polície či ministerstvu vnútra, ktorí nám vytvorili podmienky. Nie je to iba dielo jednej súťaže, ale niekoľkoročná kvalitná príprava," zhodnotila spätne Vadovičová účinkovanie v Paríži.



Jediný cenný kov v olympijskej výprave priniesol na Slovensko kanoista Matej Beňuš, ktorý na slávnostnej pôde chýbal pre súťažné povinnosti. Tridsaťšesťročný bronzový medailista z disciplíny C1 v týchto dňoch štartuje na záverečnom podujatí Svetového pohára v španielskom La Seu d´Urgell. Na prijatí u prezidenta SR naopak nechýbala strelkyňa Vanesa Hocková, ktorá v Paríži siahala na stupne víťazov, napokon však obsadila nepopulárnu 4. priečku. "Na moje prvé OH to je obrovský úspech, aj keď som to možno tak nevnímala od začiatku. Stále si to zrejme neuvedomujem, ale už na to nemyslím. Snažím sa pozerať do budúcnosti na ďalšie preteky a prípravu pred novou sezónou," poznamenala pre TASR Hocková, ktorá vo finále bezchybne zostrelila prvých 16 "holubov", následne však netrafila tri zo štyroch terčov a jej medailový sen sa rozplynul. Podľa vlastných slov to na jej psychickom rozpoložení stopu nezanechá: "Ja som špecifický typ športovca po psychickej stránke. Keď sa mi stane niečo také, viem na to veľmi rýchlo zabudnúť."



Minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi zdôraznil, aké sú dôležité úspechy športovcov pre celú krajinu: "Vaša vytrvalosť, obetavosť a nezlomná vôľa sú inšpiráciou pre nás všetkých. Svojím úsilím a odhodlaním ukazujete, že Slovensko má na to byť viditeľné a úspešné vo svete športu. Ste vzormi pre mladých ľudí, ktorých motivujete k tomu, aby sa nikdy nevzdávali svojich snov. Niektorí ste boli možno verejnosťou kritizovaní, ale som presvedčený, že ste na vrcholnom podujatí vydali zo seba maximum, hoci v ten deň boli súperi úspešnejší. Je na nás, aby sme dokázali na Slovensku vytvoriť také podmienky a zdravú konkurenciu, aby sa výkony našich športovcov posúvali vyššie. Veľmi si prajem, aby sme o štyri roky takto privítali aj nejaký slovenský športový kolektív."