Nitra potvrdila majstrovskú fazónu v Trenčíne, prvý hetrik sezóny strelil Popradčan Centazzo

Vedia o sebe aj naslepo

Éra nového trénera Nitry sa nemohla začať lepšie

Centazzo si pripísal prvý hetrik novej sezóny

Dva zápasy úvodného kola extraligy sa posunuli do predĺženia

Tesné víťazstvo pripísal Slovan Bratislava

21.9.2024 (SITA.sk) - Návrat trénera Ernesta Bokroša do rodného Trenčína po 30 rokoch mal trpkú príchuť. Dukla na úvod sezóny pocítila silu majstrovskej Nitry a podľahla 2:7 (0:2, 0:2, 2:3). Až pri štyroch góloch hostí bol center tretieho útoku Sebastián Čederle.Keď na konci druhej tretiny v presilovke zvýšil na 4:0 pre Nitru, bolo prakticky po zápase. Okrem toho asistoval pri prvom, piatom aj šiestom góle Nitry a jeho útok s Jakubom Lackom a Dávidom Okoličánym patril k najlepším."Mali sme veľmi dobrý začiatok zápasu. Sústredili sme sa na to, aby sme mali dobré prvé striedania a potom od toho sa to všetko vyvíjalo. Podarilo sa nám streliť dva góly v prvej tretine, všetko hralo na našu stranu Som rád, že sa nášmu útoku podarilo zabodovať, ale viac ma teší prvá výhra v sezóne. My už sme zohratí z minulej sezóny, vieme o sebe aj naslepo. Presadzujeme sa vďaka tomu, že stále korčuľujeme, sme nepríjemní, vzadu aj vpredu, a potom si z toho vytvárame šance,“ uviedol Sebastián Čederle na webe My Nitra.Pohľad na výsledok znamená, že éra nového trénera Nitry Andreja Kmeča, ktorý vystriedal úspešného Antonína Stavjaňu , sa nemohla začať lepšie."Dali sme veľa gólov, niektoré z nich aj veľmi pekné. Boli tam aj veci, ktoré vidieť nechceme, ale pre nás bolo dôležité víťazstvo. Hráčom patrí vďaka za výkon," uviedol Kmeč. Jeho náprotivok Ernest Bokroš nemohol zápas hodnotiť pozitívne negatívne pocity."Takýto úvod sezóny sme si určite nepredstavovali. Nemôžeme byť spokojní. Nitra nás jednoznačne prevýšila v efektivite, dala góly z presiloviek i z prečíslení a najmä v zakončení bola lepšia," uviedol Bokroš.V úvodnom kole nového ročníka extraligy sa zrodil ešte jeden jednoznačný výsledok 7:2. Dosiahol ho Poprad, ktorý sa na domácom ľade takto porátal so Zvolenom a potvrdil stopercentnú bilanciu proti tomuto súperovi z minulej sezóny.Výborný zápas odohral najmä prvý "zámorský" útok Popradu, jeho krídelník Orrin Centazzo si pripísal prvý hetrik novej sezóny. Tri góly si rozdelil do všetkých troch tretín, pričom pri tom prvom hneď v úvodnej minúte zápasu mu výrazne pomohol obranca Zvolena Jimmy Oligny.Skvelú bilanciu 1+1 si pripísal aj nový kapitán Popradu Oliver Turan, ktorý nastúpil v prvom obrannom páre "kamzíkov" s Trentom Bourquem. V päťgólovej druhej tretine Popradčanov Turan v 34. min zvýšil na 4:1."Začiatok bol náročný, ale od druhej tretiny sme ukázali našu silu aj fyzickú pripravenosť a súpera sme prevýšili. Som rád, že sme sa nemuseli do konca zápasu báť o výsledok. Súpera sme prekorčuľovali a aj šťastíčko sa priklonilo na našu stranu, ale to k hokeju patrí. Prvý zápas je vždy dôležitý a sme radi, že sme ho tak zvládli. Ako kapitán sa snažím naďalej robiť správne veci, ale lídrov máme v tíme viac a navzájom si pomáhame," uviedol Oliver Turan aj pre STVR.Na zvolenskej strane sa prvýkrát po 9 rokoch predstavil v slovenskej extralige Andrej Kudrna , ale reprezentantovi Slovenska kapitánske "C" v úvodnom zápase sezóny šťastie neprinieslo."Úvod zápasu bol pozitívny, mali sme dostatok šancí aj striel, ale konečný výsledok je pre nás krutý. Osobne som sa cítil dobre, ale to je úplne jedno vzhľadom na konečný výsledok. Musíme sa z tohto nevydareného zápasu´oklepať´ a ideme ďalej," skonštatoval Andrej Kudrna, účastník MS 2024 v Ostrave a Prahe.Až dva zápasy úvodného kola extraligy sa posunuli do predĺženia a jeden dokonca do nájazdov. V Banskej Bystrici rozhodlo o triumfe domácich nad Spišskou Novou Vsou predĺženie a v ňom Boris Žabka gólom na 4:3. Očakávané východniarske derby Michaloviec a Košíc sa na Zemplíne skončilo triumfom hostí 3:2 po nájazdoch, ten rozhodujúci premenil Filip Krivošík.Pritom Michalovce ešte na začiatku tretej tretiny viedli 2:0. Tesné víťazstvo na úvod sezóny si pripísal Slovan Bratislava , ktorý si poradil s Novými Zámkami 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). V 46. min rozhodol z presilovky obranca Sena Acolatse. Tesný triumf si pri návrate do extraligy po 5 rokoch zapísal aj žilinský nováčik.V príprave síce Žilinčania dvakrát prehrali s Liptákmi 4:6 a 3:4 po predlžení, ale v ostrom štarte sezóny ich zdolali 3:2. Na domácom štadióne pred vyše tromi tisíckami divákov otočili v tretej tretine z 1:2 na 3:2 vďaka dvom gólom kanadského útočníka Nicholasa Jonesa."Musím pochváliť hráčov za to, ako pristúpili k zápasu počas celých 60 minút. Bolo v ich podaní na ľade veľa energie, obetavosti. Takto sa chceme prezentovať, na tomto to chceme celé založiť. Za stavu 1:2 sme hru viac zjednodušili, strieľali sme na bránku, a presne tak sa nám podarilo aj dať dva góly. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene," zhodnotil tréner Žiliny Milan Bartovič na klubovom webe.