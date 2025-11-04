Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 4.11.2025
 24hod.sk    Z domova

04. novembra 2025

Pellegrini sa podľa Mikloška zachoval správne, hazard nikdy nebude cestou k rozvoju spoločnosti


Tagy: Detský ombudsman Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hazard Komisár pre deti Minister cestovného ruchu a športu SR Novela zákona Prezident Slovenskej republiky

Prezident Peter Pellegrini sa podľa komisára pre deti



6565e98f09b44814657166 676x451 4.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška zachoval zodpovedne. Nepodpísanie novely zákona o hazarde bol podľa detského ombudsmana potrebný krok v prospech ochrany detí a mladých ľudí.


„Prezident jasne poukázal na to, že zákon neprimerane zasahuje do právomocí miest a obcí a nedostatočne chráni ich obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami hazardu,“ povedal Mikloško. Komisár pre deti na škodlivosť novely z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (Strana vidieka, nom. Smeru-SD) upozorňoval už pred jej schvaľovaním.

Posilňovanie hazardu je deštrukciou


Hovoril, že takýto postup zásadne oslabuje demokratické princípy samospráv, kde v posledných rokoch na želanie obyvateľov nastupuje presne opačný trend celoplošného zákazu hazardu, a tiež podkopáva úsilie všetkých chrániť deti pred nelátkovými závislosťami, ku ktorým patria aj hazardné hry.

„Ako komisár pre deti budem stále toho názoru, že posilňovanie hazardu je deštrukciou voči mladej generácii. Hazardné hry patria aj podľa pedopsychiatrov medzi najťažšie nelátkové závislosti a deti a mladí ľudia sú najzraniteľnejší, najrýchlejšie im podliehajú a následky sú často celoživotné,“ upozornil detský ombudsman.

Štát namiesto obmedzovania rizík nemôže podľa neho priamo vytvárať prostredie, v ktorom sa hazard stáva dostupnejším aj proti vôli občanov a miestnych samospráv. Mikloško preto uvítal a ocenil, že prezident využil svoje právo veta a dal prednosť ochrane zdravia a stability rodín pred obchodnými záujmami hazardného priemyslu.

Pellegrini nepodpísal novelu zákonu


„Nech už sú príjmy pre štátnu kasu akékoľvek, nemôžeme tento argument klásť na vyššie miesto ako deti a mládež. Zlo neprestane byť zlom len preto, že platí viac daní,“ zdôraznil komisár pre deti a vyzval poslancov, aby na to mysleli práve teraz, keď je zaznamenaný nárast duševných problémov, depresií či závislostí u detí. Hazard podľa Mikloška nikdy nebol a nikdy nebude cestou k rozvoju spoločnosti.

„Deti a ich budúcnosť sú budúcnosťou tejto krajiny a musia byť nad biznisom. Ďakujem prezidentovi za to, že v tomto rozhodujúcom momente stál na strane detí a komunít, ktoré hazard odmietajú,“ uzavrel detský ombudsman.

Prezident Peter Pellegrini nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie s odporúčaním neprijať ju ako celok. Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu.

Neprípustný zásah do ústavného práva


„Zvrchovaným držiteľom moci na Slovensku je občan. Občania na mnohých miestach Slovenska či už priamo v miestnom referende, alebo prostredníctvom svojich volených zástupcov dali jasne najavo, že si hazard vo svojej obci alebo meste neželajú,“ zdôvodnil vetovanie novely prezident.

Zároveň prízvukoval, že schválený zákon napriek svojim dodatočným úpravám v parlamente nedáva garanciu, že vôľa občanov bude plne rešpektovaná. Naopak, zákon by podľa jeho slov umožnil prevádzkovanie kasín aj v obciach, ktoré to na základe všeobecne záväzných nariadení svojich obecných zastupiteľstiev výslovne odmietajú.

Prezident preto schválený zákon považuje za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci, vrátane dodržiavania princípu právnej istoty. Zároveň poukázal na to, že ani schválené znenie zákona neodstránilo jeho pôvodný cieľ, ktorým je znegovať autonómne rozhodnutia samospráv a zvrátiť už prejavenú zvrchovanú vôľu obyvateľov miest a obci.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa podľa Mikloška zachoval správne, hazard nikdy nebude cestou k rozvoju spoločnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Detský ombudsman Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hazard Komisár pre deti Minister cestovného ruchu a športu SR Novela zákona Prezident Slovenskej republiky
