 Utorok 4.11.2025
 Z domova

04. novembra 2025

Huliak rešpektuje Pellegriniho rozhodnutie nepodpísať zákon o hazarde, s jeho postojom však nesúhlasí – VIDEO


Tagy: Minister cestovného ruchu a športu SR Prezident SR Zákon o hazardných hrách

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smeru-SD) rozhodnutie prezidenta



sni mka obrazovky 2025 08 18 o 15.09.56 676x448 4.11.2025 (SITA.sk) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smeru-SD) rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho nepodpísať novelu zákona o hazarde rešpektuje, no nesúhlasí s ním.


Nesúhlasím s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné,“ uviedol Huliak.

Avizoval tiež, že naďalej budú robiť všetko pre to, aby mal štát 100-percentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho smerovali do štátnej kasy, nie na účty finančných skupín. „Vážení koaliční partneri, populizmus v tomto prípade absolútne nie je namieste,“ uzavrel Huliak.


Pellegrini v pondelok 3. novembra nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie s odporúčaním neprijať ju ako celok. Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu, prešla skráteným legislatívnym konaním. Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných poslancov.




Zdroj: SITA.sk - Huliak rešpektuje Pellegriniho rozhodnutie nepodpísať zákon o hazarde, s jeho postojom však nesúhlasí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

