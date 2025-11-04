|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Karol
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. novembra 2025
Huliak rešpektuje Pellegriniho rozhodnutie nepodpísať zákon o hazarde, s jeho postojom však nesúhlasí – VIDEO
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smeru-SD) rozhodnutie prezidenta
Zdieľať
4.11.2025 (SITA.sk) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smeru-SD) rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho nepodpísať novelu zákona o hazarde rešpektuje, no nesúhlasí s ním.
„Nesúhlasím s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné,“ uviedol Huliak.
Avizoval tiež, že naďalej budú robiť všetko pre to, aby mal štát 100-percentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho smerovali do štátnej kasy, nie na účty finančných skupín. „Vážení koaliční partneri, populizmus v tomto prípade absolútne nie je namieste,“ uzavrel Huliak.
Pellegrini v pondelok 3. novembra nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie s odporúčaním neprijať ju ako celok. Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu, prešla skráteným legislatívnym konaním. Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných poslancov.
Zdroj: SITA.sk - Huliak rešpektuje Pellegriniho rozhodnutie nepodpísať zákon o hazarde, s jeho postojom však nesúhlasí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Nesúhlasím s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné,“ uviedol Huliak.
Avizoval tiež, že naďalej budú robiť všetko pre to, aby mal štát 100-percentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho smerovali do štátnej kasy, nie na účty finančných skupín. „Vážení koaliční partneri, populizmus v tomto prípade absolútne nie je namieste,“ uzavrel Huliak.
Pellegrini v pondelok 3. novembra nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie s odporúčaním neprijať ju ako celok. Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu, prešla skráteným legislatívnym konaním. Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných poslancov.
Zdroj: SITA.sk - Huliak rešpektuje Pellegriniho rozhodnutie nepodpísať zákon o hazarde, s jeho postojom však nesúhlasí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini sa podľa Mikloška zachoval správne, hazard nikdy nebude cestou k rozvoju spoločnosti
Pellegrini sa podľa Mikloška zachoval správne, hazard nikdy nebude cestou k rozvoju spoločnosti
<< predchádzajúci článok
Študenta Daniela Tupého zavraždili presne pred 20 rokmi, vyšetrovanie bolo podľa rodiny zmarené – VIDEO
Študenta Daniela Tupého zavraždili presne pred 20 rokmi, vyšetrovanie bolo podľa rodiny zmarené – VIDEO