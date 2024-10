Pellegrini sa podpísal pod „Ficovu drahotu“, konsolidačný balíček podľa progresívcov poškodí ľudí a šetriť sa ide aj na ich zdraví

Pellegrini ide proti sľubom

Protirodinná konsolidácia

Konsolidačný balíček je babrácky pripravený

Ide sa šetriť na zdraví

18.10.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa podpísaním konsolidačného balíčka vlády podpísal pod "Ficovu drahotu". Uviedol to v piatok na tlačovej besede predseda Progresívneho Slovenska (PS) Ako zdôraznil, konsolidačný balíček poškodí ľudí, je asociálny, bude škrtiť slovenskú ekonomiku a povedie k zhoršovaniu životnej úrovne, lebo všetko bude drahšie."Namiesto toho, aby vláda poctivo šetrila na sebe a výdavkoch štátu, tak išla takou cestou, že bremeno konsolidácie prehodila na občanov. Ja som vnímal, že Peter Pellegrini má k tomu kritický prístup, ale dnes sa ukázalo, že podpíše všetko, čo mu vláda predloží. Ide úplne proti tomu, čo pred voľbami sľuboval ľuďom," povedal Šimečka a pripomenul, že Pellegrini hovoril, že konsolidácia nemôže ísť na úkor životnej úrovne ľudí a na úkor ekonomického rastu."Možno si pamätáte na sľuby strany Hlas z predvolebnej kampane ako miliarda do regiónov, lacnejšie potraviny, zníženie platov politikov. Dnes je Pellegrini prezidentom a podpisuje zákony, ktoré idú úplne proti týmto sľubom," podotkol Šimečka.Europoslanec za PS Ľudovít Ódor dodal, že prezident podpísal protirodinnú konsolidáciu. Podľa neho platí slovo solidarita pre Ficovu vládu len v prípade ich kumpánov a kamarátov."V zásade, už to nie je ani sociálna, a ani demokracia. Hulvátsky si zvýšili platy a pán prezident si pýta v rozpočte o päť miliónov eur viac, ako mala pani prezidentka Zuzana Čaputová . Ja neviem, či zdraželi tašky, alebo kupujú maslo," povedal Ódor.Poslanec PS Štefan Kišš doplnil, že celý konsolidačný balíček je neodborne a babrácky pripravený. Podobne ako pri novele Trestného zákona , aj v tomto prípade už vláda chystá opravu, pretože ako Tibor Gašpar Smer-SD ) avizoval, chystá sa novela transakčnej dane "Dokonca odborári sa chystajú protestovať proti sociálno-demokratickej vláde - to je absurdná situácia," podotkol.Podpredseda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) zdôraznil, že prezident Pellegrini svojím podpisom konsolidačného balíčka ukázal pacientom a zdravotníkom, že zdravotníctvo nie je prioritou a ide sa šetriť na zdraví. Sekanie zdrojov si totiž zaplatia samotní pacienti."Príde mi ironické, že sociálni demokrati tu vytvárajú zdravotníctvo pre bohatých. Kto si zvýšené poplatky a doplatky nebude môcť dovoliť, tak sa k lekárom nedostane a bude tým trpieť jeho zdravie," poukázal a dodal, že už teraz vidíme rast cien liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok. Napríklad potraviny pre celiatikov už zdraželi o polovicu, poplatky v ambulanciách nikto nereguluje."Máme tu doslova poplatkové eldorado. Dokonca unikli dokumenty z vlády, že zvažujú ďalšie nové poplatky, napríklad za recept," uviedol Dvořák. Ako neracionálne mu príde aj šetrenie na zdravotníkoch, ktorých bude odchádzať do zahraničia stále viac.