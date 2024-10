SĽUK vyzýva do tanca pacientov ADELI

18.10.2024 (SITA.sk) - 35 tanečníkov SĽUKu a 10 pacientov ADELI sa stretne na spoločnom javisku 29. októbra 2024 o 19.00 v Dome umenia v Piešťanoch, v hudobno-tanečnom predstaveníUmenie je priestorom pre sny a individuálne túžby. Prepojenie umenia a snahy o zapojenie znevýhodnených mužov a dievčat je vysoko humánnym gestom zo strany Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Je to signál, že o inklúzii sa začína v spoločnosti uvažovať a pripisuje sa jej spoločenská hodnota.Video o vzniku predstavenia ako aj možnosť podporiť projekt na platforme DONIO nájdete tu:Pozitívny dopad na ľudí so zdravotným znevýhodnením má predovšetkým zistenie a zohľadnenie ich potrieb. Potrebou pacientov podľa skúseností pracovníkov ADELI Medical Centra je stále mať určitú rolu v živote, byť užitočný, rozdávať radosť, realizovať sa, zdieľať pocity a spolupracovať na spoločných cieľoch a áno, aj si plniť svoje sny.Tanečné predstavenie je dobrodružným experimentom aj pre jeho tvorcov, čo je nakoniec hlavnou črtou každého tvorivého procesu. Pod taktovkou umeleckého vedúceho SĽUKu Stanislava Marišlera sa už realizuje program, ktorý je "šitý na mieru" aj špeciálnym potrebám imobilným tanečníkom. Nadácia ADELI vo svojom projekte vidí podľa slov riaditeľky Radky Šulovskej význam v scitlivovaní ľudí (so znevýhodnením či bez) na starostlivosť o fyzické a duševné zdravie, pričom spojenie pohybu a hudby predstavuje mocný terapeutický nástroj. Prezentácia tradičného slovenského folklóru prostredníctvom spolupráce s SĽUK-om je tiež spôsob, ako zachovať a šíriť slovenské kultúrne dedičstvo. Pestovanie vzťahu k tradičnej hudbe a tancu ako aj posúvanie spoločných fyzických limitov – to sú dve silné túžby, rovnako tanečníkov ako aj neurologických pacientov.Navštívením predstavenia získate predovšetkým nevšedný umelecký zážitok aNázov "Tancuj, tancuj, neseď v kúte" predstavuje výzvu aj nádej, že naša spoločnosť neodsúva "neproduktívnych" občanov na stranu, ale mení svoj postoj k znevýhodneným.O zmene postoja k znevýhodneným ľuďom svedčí aj fakt, že ich počet rastie a tolerancia je "in": Zdraví ľudia si tiež viac uvedomujú, že prosperita rodiny závisí od zdravia a primerane si ho chránia. Výskytom civilizačných ochorení sa zvyšuje povedomie o zapájaní ľudí s čiastočnou i plnou invaliditou do pracovného procesu i voľnočasových aktivít. Dlhovekosť v modernej spoločnosti takisto vyžaduje väčší ohľad k osobám s obmedzením mentálnych a pohybových funkcií. Nadácia ADELI združuje ľudí, ktorí volajú po väčšom ohľade na ich menšie či väčšie znevýhodnenia.Vznik inkluzívneho hudobno-tanečného predstavenia je priamou príležitosťou pre ľudí so znevýhodnením byť členom špičkového umeleckého telesa, zažiť atmosféru aj pracovné nasadenie počas skúšok a nakoniec, verejne predviesť výsledok spolupráce. Zapojenie do projektu je šancou "vyrásť", rozvinúť danosti i schopnosti, ktoré by v izolácii domova stagnovali či upadali.Tanec nemá hranice. Neurologickí pacienti, muži, mladé ženy, dievčatá i deti, ktorí čelili i čelia rôznym pohybovým obmedzeniam, sa odvážne postavili na parket a ukazujú nám, že tancovať môžeme všetci, zvlášť, keď dostaneme milé pozvanie do tanca!Zažijete čarovnú atmosféru, ktorá spojí dva, na prvý pohľad nespojiteľné svety. Doprajte si večer plný úžasnej hudby, charizmatického folklóru, zábavy a nádeje!VSTUPENKY sú v predaji na sieti Ticketportal,alebo v Dome umenia v Piešťanoch v pondelok až piatok od 14.00 do 17.00 hodinyKrátku videopozvánku s moderátorom Borisom Pršom v roli tanečníka nájdete tu:Informačný servis