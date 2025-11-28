|
Piatok 28.11.2025
Denník - Správy
28. novembra 2025
Pellegrini sa rozlúčil s končiacimi sudcami. Zdôraznil, že spravodlivosť je citlivá hodnota formujúca charakter štátu – VIDEO
Funkčné, spravodlivé a dôveryhodné súdnictvo je nevyhnutným základom moderného a slušného štátu. Uviedol to prezident Peter ...
Zdieľať
Funkčné, spravodlivé a dôveryhodné súdnictvo je nevyhnutným základom moderného a slušného štátu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na rozlúčke so sudcami, ktorí v roku 2025 končia svoje pôsobenie vo funkcii. V príhovore zdôraznil význam práce sudcov a poďakoval im za roky služby a osobný príspevok k ochrane spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku.
Končí vyše 40 sudcov
„Pôsobili ste v zložitých časoch poznačených transformáciou a častými spoločenskými zmenami. A tiež v časoch, keď súdnictvo zvádzalo svoj veľký zápas o dôveru verejnosti,“ uviedol. Na stretnutí, ktoré prezident absolvoval spolu s predsedníčkou Súdnej rady SR Marcelou Kosovou, sa zúčastnilo 27 sudcov.
V roku 2025 celkovo končí vo funkcii vyše 40 sudcov, niektorí z dôvodu dovŕšenia veku, iní z dôvodu odchodu do dôchodku. Niekoľkí požiadali len o prerušenie výkonu funkcie s možnosťou návratu pred dosiahnutím 67 rokov, čo sa podľa Súdnej rady deje len výnimočne.
Spravodlivosť ako základ dôvery v štát
Prezident vyzdvihol, že spravodlivosť je nielen právnou, ale aj morálnou hodnotou, ktorá formuje charakter štátu. Pripomenul, že spravodlivosť je hodnota, ktorú ľudia vnímajú mimoriadne citlivo.
„Samozrejme očakávame od štátu, že bude jej ochrancom a bude jej garantom,“ povedal. Podľa Pellegriniho si občania budujú dôveru v štát najmä cez spravodlivé, efektívne a rýchle rozhodovanie súdov a odstraňovanie krívd. Práve dôvera občanov v súdnictvo je nevyhnutným predpokladom fungovania stabilného štátu, uviedol.
Dotkol sa tiež aktuálnej atmosféry v spoločnosti. „Rovnako je naším spoločným želaním, aby sa atmosféra na Slovensku upokojovala. Aby zmierenie a porozumenie prevládlo nad polarizáciou a vzájomnou nevraživosťou,“ prízvukoval prezident.
