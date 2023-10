Pellegrini sa stretne s Ficom medzi štyrmi očami, nevylúčil však ani koalíciu s PS

3.10.2023 (SITA.sk) - Užšie vedenie Hlasu-SD nevylúčilo vytvorenie ani jednej, ani druhej možnej koalície. Povedal to líder Hlasu Peter Pellegrini v utorok po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou Zároveň potvrdil, že sa už neformálne stretol s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom . „Bolo to sondážne rokovanie, či môže vôbec nejaká chémia fungovať,“ komentoval Pellegrini.Teraz sa plánuje stretnúť s predsedom Smeru Robertom Ficom medzi štyrmi očami. V prípade, že by sa s Ficom nevedeli dohodnúť, pripadá do úvahy aj potenciálna štvorkoalícia s PS, KDH