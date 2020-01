Pellegrini sa stretol so zástupcami dôchodcov, pre Smer sú podľa sociológa kľúčoví

Zmluva o spolupráci

Pravidelný hosť Smeru

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér a líder volebnej kandidátky Smeru-SD Peter Pellegrini nepovažuje piatkové stretnutie s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov Slovenska za súčasť predvolebnej kampane. Vyjadril sa tak po spoločnom obede so zástupcami seniorov na Úrade vlády SR. Podľa sociológa Martina Slosiarika sú seniori pre Smer-SD kľúčová skupina, bez ktorej by bol podstatne slabší.Šéf Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky, ktorý býva pravidelne hosťom aj na straníckych snemoch Smeru, sa vyhol priamej odpovedi na otázku agentúry SITA, či odporučí seniorom voliť najsilnejšiu vládnu stranu. Podľa neho to bude na každom občanovi.„Toto stretnutie nie je pre mňa nejakým predvolebným ťahom. Nech povedia kolegovia z Jednoty dôchodcov, či som sa s nimi dnes stretol prvýkrát alebo sme sa stretávali počas môjho funkčného obdobia častejšie. Jednoducho sme si toto stretnutie sľúbili, aby sme sa ešte v prvom mesiaci tohto roku stretli a povedali si, čo sa nám podarilo a čo si myslíme, že sú najbližšie výzvy,“ vyhlásil predseda vlády.Pellegrini chce navrhnúť, aby vláda začala prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR rokovania s Jednotou dôchodcov Slovenska o uzatvorení zmluvy o spolupráci.„Myslím si, že štát by mal určitou formou prispievať aj na pokrytie určitých administratívnych nákladov na chod centrály okresných a krajských organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska,“ uviedol premiér.Šéf Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky verí, že nová vlády bude pokračovať v opatreniach, ktoré prijala v prospech dôchodcov súčasná vláda. Za rozhodujúceho partnera považuje práve vládu. Po parlamentných voľbách s ňou bude rokovať bez ohľadu na to, kto v nej bude.Dodal, že to neznamená, že nehľadajú podporu aj u iných politických subjektov, ktoré sú naklonené k riešeniu seniorskej agendy. „Bude na každom seniorovi, a nie všetci pôjdu voliť, ako sa rozhodnú, komu dajú svoj hlas,“ reagoval Lipiansky na otázku agentúry SITA, či odporučí seniorom voliť vládny Smer-SD.Jednota dôchodcov Slovenska má vyše 100-tisíc členov. Jej líder Lipiansky býva pravidelne hosťom aj na straníckych snemoch Smeru-SD. Strana má agendu dôchodcov medzi tromi hlavnými prioritami, ktoré chce presadzovať po parlamentných voľbách.Jednou z nich je zavedenie trinásteho dôchodku. Podľa údajov Sociálnej poisťovne starobné dôchodky ku koncu minulého roka poberalo niečo vyše milióna ľudí.Sociológ Martin Slosiarik agentúre SITA povedal, že dôraz na sociálne opatrenia je pre seniorov rozhodujúci. „Pre Smer je to kľúčová skupina, bez ktorej by bol podstatne slabší. Keby nemal túto cieľovú skupinu, boli by preferencie Smeru výrazne nižšie. Jeho pokles je primárne spôsobený tým, že podľa môjho názoru stráca podporu produktívnej časti obyvateľstva,“ doplnil sociológ.