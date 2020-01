Vedenie U.S. Steel sa dohodlo s odborármi na skrátení pracovnej doby vo februári

Navrhli aj marec

Skrátený týždeň pokračoval

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia U. S. Steel Košice (USSK) a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa v piatok dohodli na skrátení pracovnej doby v mesiaci február. Agentúru SITA o tom informoval predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga.„Vzhľadom na situáciu, ktorá je na trhu s oceľou, sme sa dohodli tak, že sa nebude prideľovať v mesiaci február práca na jednu pracovnú zmenu u tých, ktorí majú dvanásťhodinový pracovný čas a na dve pracovné zmeny u zamestnancov vykonávajúcich prácu na pracovných zmenách kratších ako desať hodín,“ uviedol Varga.Ako ďalej dodal, deň neprítomnosti v práci bude kompenzovaný náhradou mzdy v sume 60 percent priemerného zárobku zamestnanca ako to bolo doteraz.Do konca januára stále platí dohoda o skrátenom pracovnom týždni, čo znamená, že sa zamestnancom pracujúcim menej ako desať hodín nepridelí práca štyri krát za mesiac.Zamestnávateľ tento týždeň odborárom navrhol skrátiť pracovnú dobu na mesiace február a marec. „Dohodli sme sa zatiaľ na mesiac február. Nakoľko sa budeme stretávať na rokovaniach ohľadom novej kolektívnej zmluvy a ak bude potrebné predlžiť to pre ďalšie obdobie, vieme o tom na sklonku mesiaca zase diskutovať,“ dodal Varga.Predstavitelia USSK a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa koncom apríla minulého roka dohodli na skrátení pracovného týždňa s tým, že zamestnanci budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni a v deň voľna budú dostávať 60 percent mzdy.Potom pre situáciu na trhu s oceľou skrátený pracovný týždeň pokračoval až do 31. augusta, následne v mesiacoch november, december a január.V U. S. Steel Košice pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.