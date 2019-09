Pellegrini sa v septembri pre ekonomickú krízu stretne s podnikateľmi

Na snímke slovenský premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. septembra (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) sa v septembri stretne s predstaviteľmi najdôležitejších slovenských podnikov. Premiér plánuje s podnikateľmi rokovať o opatreniach, ktoré by mali Slovensko pripraviť na blížiacu sa ekonomickú krízu, informoval v pondelok Úrad vlády SR. Termín stretnutia zatiaľ nespresnil.uviedol tlačový odbor Úradu vlády SR.Pellegrini avizoval stretnutie s podnikateľmi už v počas augusta po tom, čo Národná banka Slovenska zverejnila údaje o výraznom medziročnom poklese tempa rastu ekonomiky za 2. štvrťrok na 1,9 % hrubého domáceho produktu. Analytici už niekoľko mesiacov upozorňovali na príznaky postupného ochladzovania ekonomiky a na ohrozenie cieľa vyrovnaného rozpočtu verejných financií. Podnikateľom sa zas nepáčili kroky vlády a parlamentu, ktorými sa podľa nich zhoršuje podnikateľské prostredie.Podobné stretnutie s podnikateľmi Pellegrini absolvoval už koncom februára, keď rokoval so zástupcami Zväzu automobilového priemyslu SR o podpore výroby automobilov na Slovensku. Zamestnávateľom vtedy sľúbil, že vláda nebude prijímať v priebehu roka také opatrenia, ktoré by mali zásadný vplyv na rast výrobných nákladov, a tým aj na konkurencieschopnosť firiem. Pellegriniho kabinet sa vtedy zhodol aj na zdvojnásobení daňového superodpočtu na výskum a vývoj, na spustení špeciálneho programu na výstavbu nájomných bytov či na zvýšení príspevku na bývanie pre zamestnancov.