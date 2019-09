NAKA odmietla trestné oznámenie na špeciálneho prokurátora D. Kováčika

Na archívnej snímke špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 2. septembra (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) odmietol anonymné trestné oznámenie, ktoré bolo podané na špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika v súvislosti s pôžičkou, ktorú mal dostať od svojho brata.uviedla v pondelok na otázku TASR hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.Ako ďalej dodala, Kováčik bol na vyzvanie polície dvakrát bezodkladne poskytnúť podrobné vysvetlenie týkajúce sa predmetnej finančnej pôžičky.objasnila ďalej hovorkyňa ÚŠP.Podľa jej slov uviedol špeciálny prokurátor predmetnú pôžičku aj do svojho majetkového priznania za rok 2017, aj do dotazníka Národného bezpečnostného úradu.povedala ďalej Tökölyová.Denník N v polovici februára informoval, že Kováčik v roku 2017 vložil na svoj účet v banke 204.000 eur. Uviedol, že peniaze pochádzajú od jeho brata. Operáciu banka nahlásila polícii, ktorá to podľa denníka vtedy nevyšetrila. Prezident Policajného zboru Milan Lučanský následne nariadil podrobnú kontrolu spisu a v prípade potreby jeho opätovné otvorenie.Kováčik peniaze použil na kúpu domu pre syna. Dom stál 270.000 eur, zvyšnú cenu zaplatil syn.