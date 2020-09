Pellegrini sa vzdá funkcie podpredsedu parlamentu. Mňa netreba vyzývať, odkazuje Ficovi

Šance na vlastný klub sú fifty-fifty

Dovolenky boli pre poslancov dôležitejšie

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Peter Pellegrini (vznikajúca strana Hlas-SD) sa vzdá funkcie podpredsedu parlamentu k termínu riadnej schôdze poslaneckej snemovne, ktorá sa začne 16. septembra. Pellegrini to uviedol v stredu 2. septembra na tlačovej besede. Zároveň povedal, že je na osobnom rozhodnutí poslancov strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) , či posilnia poslanecké rady vznikajúcej strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) V minulých dňoch predseda Smeru-SD Robert Fico vyzval Pellegriniho a ďalších odídencov zo strany, aby uvoľnili vedúce funkcie vo vedení parlamentu a výboroch a dali ich k dispozícii Smeru, pretože im patria na základe výsledkov v parlamentných voľbách.„Mňa netreba vyzývať,“ reagoval v stredu Pellegrini s tým, že vie, čo má robiť. Z klubu Smeru-SD odišlo zatiaľ jedenásť poslancov vrátane Pellegriniho. Či sa k nemu pridajú ďalší, je nateraz otvorené. Pellegrini povedal, že za nikým z poslancov nebude chodiť a nikomu nič nebude sľubovať. Dodal, že nie je jeho záujmom „prečíslovať“ klub Smeru.Pellegrini vyhlásil, že po zaregistrovaní strany Hlas-SD požiada v parlamente o vznik vlastného poslaneckého klubu. Šanca, že parlament vytvorenie klubu aj schváli, je podľa Pellegriniho „fifty-fifty“.Parlament dnes (2. septembra, pozn. redakcie) rokuje o troch zákonoch, ktoré vrátila prezidentka Zuzana Čaputová . Ide o novelu zákona o prokuratúre, o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež novelu o elektronických komunikáciách.Podľa Pellegriniho poslanci strany Hlas-SD podporia námietky prezidentky. Ako ďalej povedal, vládna koalícia o zákonoch hovorila, že sú kľúčové v boji proti pandémii koronavírusu a proti korupcii.Podľa neho sa preto nemalo čakať so schôdzou o vrátených zákonoch na september, ale malo sa o nich rokovať ešte v auguste. „Dovolenky a pohodlie poslancov im bolo viac ako zdravie občanov,“ povedal Pellegrrini na adresu koalície.