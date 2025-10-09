Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

09. októbra 2025

Pellegrini sa zúčastní na stretnutí skupiny Arraiolos v Tallinne, jednou z hlavných tém bude umelá inteligencia


Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok popoludní odcestuje do hlavného mesta Estónska - Tallinnu, kde sa zúčastní na stretnutí hláv štátov v rámci skupiny Arraiolos. Jednou ...



9.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok popoludní odcestuje do hlavného mesta Estónska - Tallinnu, kde sa zúčastní na stretnutí hláv štátov v rámci skupiny Arraiolos. Jednou z hlavných tém, ktorú estónsky prezident Alar Karis zvolil pre tohtoročné zasadnutie, je oblasť umelej inteligencie a jej možnej aplikácie v praxi s ohľadom na výhody a potenciálne riziká.

Aktuálna situácia na Ukrajine


Výber tejto témy odráža najmä dôraz Estónska na digitalizáciu – najmä v štátnych službách i v školstve. V rámci druhej časti rokovania sa prezidenti budú venovať geopolitike a európskej bezpečnosti s ohľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine, ale aj v Pásme Gazy a na širšom Blízkom východe.

Ako ďalej informovala Kancelária prezidenta SR, v estónskej metropole sa bude súbežne konať aj Talinský digitálny samit. V rámci štvrtkového programu sa preto hlavy štátov stretnú s účastníkmi tohto samitu - expertmi a zástupcami technologických spoločností, s ktorými budú diskutovať o digitálnom rozvoji a nových technológiách.

Prezident sa zúčastní po druhýkrát


Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum hláv štátov Európskej únie s parlamentnými a semi-prezidentskými politickými systémami. Stretnutia v tomto formáte každoročne poskytujú prezidentom príležitosť na výmenu skúseností, názorov či vízií, a tiež vytvárajú priestor na diskusiu o budúcnosti Európskej únie a globálnych výzvach.

Tento rok samit hostí prezident Estónskej republiky Alar Karis, pričom jeho pozvanie prijali prezidenti Bulharska, Fínska, Grécka, Nemecka, Lotyšska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Rakúska a Talianska. Prezident Peter Pellegrini sa na rokovaní v tomto formáte zúčastní po druhýkrát.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa zúčastní na stretnutí skupiny Arraiolos v Tallinne, jednou z hlavných tém bude umelá inteligencia © SITA Všetky práva vyhradené.

