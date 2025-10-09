Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Ekonomika

09. októbra 2025

Akciovým trhom hrozí prepad pre nadhodnotenie akcií v súvislosti s AI, varovala riaditeľka MMF Kristalina Georgieva



Prudká korekcia by mohla zbrzdiť ekonomický rast, odhaliť zraniteľné miesta globálneho systému a sťažiť život rozvojovým krajinám.



Akciovým trhom hrozí prepad pre nadhodnotenie akcií v súvislosti s AI, varovala riaditeľka MMF Kristalina Georgieva

Podobné varovanie vydala aj britská centrálna banka. „Riziko prudkej korekcie na trhu sa zvýšilo,“ uviedol výbor pre finančnú politiku Bank of England.

Podľa Reuters ide zo strany tejto inštitúcie o doteraz najostrejšie varovanie pred nebezpečenstvom prepadu trhov vyvolaným AI. Riziko následkov takéhoto šoku na britský finančný systém je podľa výboru závažné.

Britská centrálna banka uviedla, že ocenenie akcií na amerických trhoch sa v niektorých ukazovateľoch podobá na ocenenie zaznamenané v blízkosti vrcholu dotcomovej bubliny, ktorá praskla v roku 2000.

Medzi rokmi 1995 a vrcholom bubliny v marci 2000 index technologického trhu Nasdaq vzrástol o 600 %. Následne do októbra 2002 klesol o 78 % a zmazal všetky zisky z predchádzajúceho obdobia.

Na toto obdobie odkazovala aj Georgieva. „Dnešné ocenenie smeruje k úrovniam, ktoré sme videli v čase internetovej horúčky pred 25 rokmi,“ vyhlásila.


