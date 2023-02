Pellegrini si myslí, že výmena Kéryho za Blahu v RTVS bola vopred zinscenovaná, nestalo sa to prvýkrát (video)

Dopredu zinscenovaná hra

Nebolo to prvýkrát

27.2.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini si myslí, že strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) to mala vopred pripravené, keď namiesto poslanca Národnej rady (NR) SR Mariána Kéryho poslala do diskusnej relácie Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS poslanca NR SR Ľuboša Blahu. Ako ďalej pre médiá uviedol, nasilu si vynucovať miesto v relácii bez pozvánky nie je najsprávnejšie. „Bola to dopredu pripravená zinscenovaná hra. Dopredu sa vedelo, čo idú spraviť a ako to využiť a zneužiť na svoju medializáciu. Nemyslím si, že išlo len o technický problém," tvrdí Pellegrini.Predseda Hlasu-SD tvrdí, že podobná situácia sa už raz stala.„S Veronikou Remišovou (Za ľudí) sa u Michala Kovačiča (v diskusnej relácii Na telo, pozn. SITA) museli rozhodnúť, či v relácii bude sama, alebo nakoniec tam bude aj Blaha. Myslím si, že len zopakovali tento scenár a neudivuje ma to," dodal Pellegrini. Zároveň povedal, že to je ich štýl politiky a taktika.„Pozvanie do relácií prijímame ako osoby. Sám, keď som pozývaný, tak pozvánka platí pre mňa ako lídra Hlasu-SD a nie pre mojich podpredsedov. Vždy sme rešpektovali, ak sa dramaturgia rozhodla v prípade mojej nemožnosti ísť do relácie komplet zmeniť obsadenie a možno sa venovať aj úplne iným témam. To je normálny a štandardný prístup," myslí si predseda Hlasu-SD.