Smer-SD žiada prezidentku Čaputovú o vymenovanie úradníckej vlády, Fico ju zároveň obvinil z klamstva (video)

Fico obvinil prezidentku z klamstva

Budú sa snažiť o zmenu termínu volieb

27.2.2023 (SITA.sk) - Predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico sa opätovne obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú s požiadavkou, aby vymenovala úradnícku vládu. Ako ďalej uviedol na pondelkovej tlačovej besede, sú pripravení o tom rokovať.„Júnový termín je najlepší pre Slovensko, a nie pre opozíciu. Nám september vyhovuje, pretože do septembra navystrájajú také veci, že z tých ruín, ktoré majú teraz, pokiaľ ide o vlastné politické strany, nebudú mať absolútne nič. Sú tlačení prezidentkou, musia vydržať do 30. septembra, lebo tie migy sa musia nakoniec poslať na Ukrajinu," tvrdí Fico.Zároveň dodal, že všetok chaos a rozvrat v štáte ide na plecia hlavy štátu. „Opakovane oklamala verejnosť, keď tvrdila, že voľby majú byť do 30. júna, potom akceptovala termín, pravdepodobne na pokyn americkej ambasády, 30. septembra, aby Slovensko bolo naďalej prietokovým ohrievačom, pokiaľ ide o dodávku zbraní na Ukrajinu," myslí si predseda Smeru-SD.Zároveň sa prezidentky Čaputovej spýtal, či je spokojná s chodom rezortu zdravotníctva, so štrajkom miest a obcí alebo s tým, „že niektoré obchodné reťazce riešia problém so zdražovaním tak, že rožok síce nechajú na úrovni 14 centov, ale potom si objednajú o desať gramov ľahší rožok v pekárňach, čím sa idú klamať len a len spotrebitelia".Fico taktiež zdôraznil, že do poslednej chvíle sa budú snažiť o zmenu termínu predčasných parlamentných volieb.„Nemôžem vylúčiť, že opäť prídeme s ďalším návrhom na zvolanie mimoriadnej schôdze a budeme žiadať Národnú radu SR, aby rokovala," vyhlásil.