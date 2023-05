Pellegrini si nemyslí, že Naď a Mikulec by boli vhodnými kandidátmi na post predsedu brannobezpečnostného výboru (video)

Hlas-SD sa na mimoriadnej schôdzi k predčasným voľbám zúčastní, prezentuje sa, a ak to bude možné, bude hlasovať i za program schôdze. Pellegrini je presvedčený, že dnes popoludní sa téma posunu termínu predčasných parlamentných volieb uzavrie, a očakáva, že ním ostane 30. september.





16.5.2023 (SITA.sk) - Parlament by mal čo najskôr skončiť, povedal na tlačovej besede predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini. Myslí si, že zákonodarný orgán by mal tento týždeň dorokovať čo najviac, ak už nie sú na programe nejaké zásadné body.Zvyšné body z aktuálnej schôdze podľa neho treba presunúť, prípadne nechať niektoré odísť do zabudnutia. Považuje to za čistejšie a upokojujúcejšie voči občanom.Pellegrini si nemyslí, že by bývalí ministri Jaroslav Naď (Demokrati) Roman Mikulec (OĽaNO) boli vhodnými kandidátmi na post predsedu výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.Na tlačovej besede dodal, že o kandidatúre ich poslankyne a bývalej ministerky vnútra Denisy Sakovej budú uvažovať, keď zistia, akú podporu by mohla získať medzi poslancami ostatných politických subjektov.V prípade ad hoc súťaže sa toho nemienia zúčastňovať a ani Sakovej by Pellegrini za takýchto okolností účasť neodporučil. Predseda Hlasu-SD ju ale považuje za vhodnú kandidátku na tento post. Saková dodala, že zatiaľ nepoznajú podmienky voľby na túto funkciu.