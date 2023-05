Hargaš po vstupe do PS uviedol, že ak dokážeme uchopiť trendy digitalizácia bude pozitívum pre slovenskú ekonomiku

Digitálna transformácia hospodárstva

Riešenia pre budúcnosť Slovenska

16.5.2023 (SITA.sk) - Do Progresívneho Slovenska (PS) vstupuje odborník na digitalizáciu Ján Hargaš , zamerať sa chce na elektronizáciu štátnych služieb a podporu digitálnych zručností. Hnutie informovalo o svojom najnovšom posilnení v utorok v tlačovej správe.Hargaš uviedol, že digitálna transformácia hospodárstva a spoločnosti so sebou prináša výzvy v podobe meniacich sa obchodných modelov v ekonomike, zmien na pracovnom trhu aj v očakávaných zručnostiach.Načrtol oblasti, na ktoré sa chce v digitalizácii zamerať.„Ak dokážeme správne uchopiť trendy, digitalizácia môže byť pozitívnym impulzom pre slovenskú ekonomiku a spoločnosť. Je však nevyhnutné, aby štát prinášal kvalitné elektronické služby a aby zabezpečil ich kybernetickú bezpečnosť,” upozornil Hargaš.Miera rozvoja digitálnych zručností podľa neho bude definovať budúcnosť krajiny, preto je dôležité, aby mali všetci férový prístup ku výhodám, ktoré so sebou digitálna transformácia prináša.Hargaš donedávna pôsobil ako štátny tajomník na Ministerstve investícií, regionálno rozvoja a informatizácie , kde mal na starosti problematiku IT. Na tomto poste bol od júla 2021 do svojho nedobrovoľného odvolania vo februári tohto roka.Predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka ocenil, že ďalší odborník, ktorý robil kľúčové reformy v štátnej správe, chce s nimi úknuť riešenia pre budúcnosť Slovenska.„Digitalizácia je nutnou podmienkou toho, aby sme boli úspešní v Európe 21. storočia. Treba ju však robiť poriadne a odborne, nie atómovkami,” vyhlásil Šimečka.Podpredseda hnutia Michal Truban pripomenul, že Hargaš nestratil motiváciu pracovať pre štát napriek nútenému koncu na poste štátneho tajomníka.„Digitalizácia je kľúčová agenda pre budúcnosť Slovenska. Chcel by som, aby štát a politici konečne dokázali občanov niečím prekvapiť aj pozitívne,” podotkol Truban.