 24hod.sk    Z domova

28. decembra 2025

Pellegrini si počas sviatkov prečítal aj listy od detí z celého Slovenska, boli zaslané v rámci iniciatívy UNICEF


Prezident Peter Pellegrini si počas sviatočných dní prečítal odkazy a listy od detí z celého Slovenska. Predmetné listy mu ...



pellegrini 1 676x476 28.12.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini si počas sviatočných dní prečítal odkazy a listy od detí z celého Slovenska. Predmetné listy mu boli zaslané v rámci nedávnej iniciatívy UNICEF.


Ako hlava štátu informovala na sociálnej sieti, odkazov a listov mu prišlo viac ako 800, s najrôznejšími podnetmi ako zlepšiť život na Slovensku. Poniektoré z odkazov Pellegrini aj zdieľal v príspevku na sociálnej sieti.

„Zaujalo ma, že sa deti snažia hľadať na našej krásnej krajine to dobré a želajú si, aby sme sa tak správali aj my, dospelí. Zoberme si ich želania k srdcu a nahraďme nenávisť pozitívnym myslením. Slovensko tak bude lepším miestom pre život," apeloval prezident.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si počas sviatkov prečítal aj listy od detí z celého Slovenska, boli zaslané v rámci iniciatívy UNICEF © SITA Všetky práva vyhradené.

