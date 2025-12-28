|
28.12.2025
Meniny má Ivana, Ivona
|
28. decembra 2025
Pellegrini si počas sviatkov prečítal aj listy od detí z celého Slovenska, boli zaslané v rámci iniciatívy UNICEF
Prezident Peter Pellegrini si počas sviatočných dní prečítal odkazy a listy od detí z celého Slovenska. Predmetné listy mu ...
28.12.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini si počas sviatočných dní prečítal odkazy a listy od detí z celého Slovenska. Predmetné listy mu boli zaslané v rámci nedávnej iniciatívy UNICEF.
Ako hlava štátu informovala na sociálnej sieti, odkazov a listov mu prišlo viac ako 800, s najrôznejšími podnetmi ako zlepšiť život na Slovensku. Poniektoré z odkazov Pellegrini aj zdieľal v príspevku na sociálnej sieti.
„Zaujalo ma, že sa deti snažia hľadať na našej krásnej krajine to dobré a želajú si, aby sme sa tak správali aj my, dospelí. Zoberme si ich želania k srdcu a nahraďme nenávisť pozitívnym myslením. Slovensko tak bude lepším miestom pre život," apeloval prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si počas sviatkov prečítal aj listy od detí z celého Slovenska, boli zaslané v rámci iniciatívy UNICEF © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si počas sviatkov prečítal aj listy od detí z celého Slovenska, boli zaslané v rámci iniciatívy UNICEF © SITA Všetky práva vyhradené.
